PiS kontra PiS

Tak, to prawda, to wciąż deficyt, a nie nadwyżka budżetowa, którą mogą się dziś cieszyć obywatele coraz większej liczby państw Europy, i w dodatku uzyskany w roku szybkiego wzrostu gospodarczego, lecz i ten nasz nareszcie mikry deficyt, prawie deficycik, daje przecież powody do zadowolenia i nadzieję, że w przyszłości uda się go jeszcze bardziej zredukować albo wręcz zlikwidować i zastąpić nadwyżką.