Uniknąć "sytuacji krytycznej". Minister zapowiada przełomową ustawę

O naszym bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni, związanych z nim wyzwaniach i działaniach Krzysztof Gawkowski mówił w wywiadzie dla Interii.

Krzysztof Gawkowski: Polska jest na zimnej wojnie cyfrowej

Minister nie ma wątpliwości, że Polska jest na zimnej wojnie cyfrowej. Jak tłumaczył, towarzyszy temu swoisty wyścig zbrojeń cyfrowych. Z tego właśnie powodu, mówił, należy stawiać na bezpieczeństwo i mieć świadomość, gdzie możemy zostać zaatakowani. – Ma to szczególne znaczenie podczas takich wyborów jak wybory europejskie, bo trzeba też zidentyfikować wroga – zauważył.

Z informacji przekazanych przez szefa resortu cyfryzacji wynika, że najwięcej ataków obserwowanych jest ze strony Federacji Rosyjskiej.

– Grup tam powstających, hakerów tam pracujących, którzy mają zdestabilizować różnego rodzaju instytucje w całej Europie, w tym w Polsce, jest coraz więcej. Polska jest sojusznikiem Ukrainy, więc myślę, że to, co się dzieje, dla nikogo nie jest zaskoczeniem. My musimy wzmacniać swoją cybertarczę, żebyśmy nie doprowadzili do sytuacji krytycznej, która mogłaby Polakom zagrozić – podkreślił Gawkowski.

Okazuje się, że o ile jeszcze w 2022 roku mowa była o 40 tysiącach zgłoszonych incydentach tego rodzaju, o tym w 2023 roku było to aż dwukrotnie więcej. Jak powiedział minister, dotychczasowe dane z 2024 roku wskazują, że w ujęciu rocznym będzie ich jeszcze więcej.

Założenia Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa jeszcze w tym tygodniu

W związku z tym zagrożeniem Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad ustawą o cyberbezpieczeństwie, która ma mieć charakter przełomowy. Pytany, kiedy możemy się jej spodziewać, Krzysztof Gawkowski odparł: "Wszystkie założenia dotyczące Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa zostaną przekazane w najbliższą środę, nie chcemy już z tym dłużej zwlekać".

Według ministra, cały proces legislacyjny powinien zamknąć się jeszcze w tym roku. W tym czasie mają odbyć się między innymi konsultacje społeczne i konsultacje międzyresortowe. – Chcemy włączyć w to jak największą liczbę podmiotów, bo uważamy, że to jest taka nowelizacja, która bardzo wiele zmienia dla sektora, dla instytucji samorządowych, ale i rządowych podmiotów sektorowych opiekujących się cyberbezpieczeństwem – powiedział rozmówca Interii.

