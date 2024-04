Konfederacja zawiadamia prokuraturę i apeluje do Trzaskowskiego. Chodzi o klimatystów

Konfederacja podjęła problem klimatystów z grupy o nazwie Ostatnie Pokolenie, która przeprowadza w Warszawie kolejne "akcje". Jedna z nich polegała na zablokowaniu dwóch mostów ­(Śląsko-Dąbrowskiego i Świętokrzyskiego), kiedy ludzie jechali do pracy lub w inne miejsca, – inna bardziej symboliczna – na oblaniu farbą warszawskiej Syrenki.

Konfederacja zawiadamia prokuraturę

– Składamy jako Konfederacja zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizację Ostatnie Pokolenie – powiedziała podczas konferencji prasowej Ewa Zajączkowska-Hernik. Jak przypomniała, Ostatnie Pokolenie zostało uznane przez sąd krajowy w Monachium za organizację przestępczą.

– Mamy nadzieję, że polskie władze zaczną sobie wreszcie radzić z takimi organizacjami i nie pozwolą na to, by warszawscy kierowcy stali się zakładnikami ekoaktywistów – podkreśliła. – Warszawiacy muszą mieć swobodę poruszania się, nie mogą im przeszkadzać ekoaktywiści. […] Chcemy żyć normalnie. Normalnie jeździć po ulicach, normalnie docierać do miejsc pracy i zawozić dzieci do szkoły – dodała.

Konfederacja: Trzaskowski powinien wypowiedzieć umowę Ostatniemu Pokoleniu

Marek Szewczyk zwrócił uwagę, że przyklejanie się do dróg jest bezprawne, a jednocześnie rodzi szereg niebezpieczeństw np. może zablokować dojazd karetkom pogotowia. Ponadto angażuje służby w kompletnie niepotrzebne czynności.

– W Niemczech grupa ta została uznana za zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze terrorystycznym. […] Tam widzimy dużo większy poziom eskalacji zachowań tejże grupy. To nie tylko ataki na muzea, ale to również ataki innych grup (Vulkangruppe – red) na sieci energetyczne – powiedział Szewczyk, zaznaczając, że Konfederacja nie chce, by do takiej eskalacji doszło w Polsce.

Polityk Konfederacji dodał, że w Ostatnie Pokolenie wynajmuje na preferencyjnych warunkach od miejscowych władz lokal, gdzie ma siedzibę. – Rafał Trzaskowski powinien wypowiedzieć tą umowę z uwagi na ich działania szkodzące warszawiakom. Chcemy natychmiastowej reakcji, żeby służby zajęły się tą lewicową ekstremą – powiedział Szewczyk.

