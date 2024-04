Projekty aborcyjne. Będzie wysłuchanie publiczne

We wtorek sejmowa komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży przyjęła wniosek o zorganizowanie wysłuchania publicznego dotyczącego. Odbędzie się ono 16 maja o godzinie 10.00.

– Zdajemy sobie doskonale sprawę, że te projekty przez olbrzymią część społeczeństwa są bardzo wyczekiwane, budzą niezwykłe zainteresowanie, ale też emocje społeczne. Chcemy, żeby strona społeczna uczestniczyła w procesie stanowienia prawa […]. Zgodnie z przepisami, każda organizacja, każda obywatelka, każdy obywatel będą mieli prawo zgłoszenia się. Informacja będzie na stronach sejmowych, proces będzie jasny i transparentny – powiedziała przewodnicząca komisji Dorota Łoboda.

Ustawy aborcyjne

W piątek 12 kwietnia posłowie skierowali wszystkie projekty dotyczące prawa aborcyjnego do komisji nadzwyczajnej. Chodzi o dwa projekty klubu parlamentarnego Lewicy oraz propozycje Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej. Decyzją Sejmu powołano komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw aborcyjnych.

Najpierw odbyło się głosowanie w sprawie projektu Lewicy zmieniającego Kodeks karny w kierunku częściowej depenalizacji i dekryminalizacji czynów związanych z aborcją. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu poparło 204 posłów, przeciw było 223, a 15 wstrzymało się od głosu.

Następnie głosowano w sprawie projektu Lewicy legalizującego aborcję do 12. tygodnia ciąży. Wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu poparło 206 posłów, przeciw było 222, a 16 wstrzymało się od głosu.

Przeciw odrzuceniu projektu Trzeciej Drogi było 244 posłów, za – 171, zaś wstrzymało się 23, a nie głosowało 19. Projekt dotyczy odwrócenia skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży.

Czwarte głosowanie dotyczyło projektu Koalicji Obywatelskiej legalizującego aborcję do 12. tygodnia ciąży. Projekt ten dotyczy też uregulowania udziału państwa w realizacji praw kobiet i mężczyzn w zakresie świadomego rodzicielstwa. Za odrzuceniem projektu było 206 posłów, przeciw głosowało 222, z kolei od głosu wstrzymało się 16.

