Referendum ws. Zielonego Ładu? Jest już pytanie

Już 10 maja w Warszawie odbędzie się wielka demonstracja "Solidarności" przeciwko polityce Klimatycznej Unii Europejskiej. Wydarzeniu będzie towarzyszyło rozpoczęcie zbiórki podpisów pod wnioskiem o ogólnokrajowe referendum.

Piotr Duda o zerwanym dialogu: To sytuacja skandaliczna

Podczas zorganizowanej we wtorek konferencji prasowej przewodniczący Związku Piotr Duda przypomniał o trwających od kilku miesięcy protestach rolniczych. Jak podkreślił, mają one jedno podłoże: precz z Zielonym Ładem.

– Rolnicy nie zgadzają się na unijną politykę klimatyczną, która doprowadzi do bankructw wiele rolniczych przedsiębiorstw czy rolników indywidualnych. Rząd zamiast prowadzić dialog, już nawet nie pozoruje, że go prowadzi. Dialog został kompletnie zerwany, a rolnicy w dalszym ciągu protestują. To sytuacja skandaliczna – ocenił Piotr Duda i dodawał: "Dziś politycy mają inną, ciężką pracę. Siedzą w swoich gabinetach i układają listy do wyborów do europarlamentu, ale my im ten stolik wywrócimy! To jest bezczelność ze strony polityków".

Wielka demonstracja "Solidarności" w Warszawie

Szef "Solidarności" zwracał uwagę na grupowe zwolnienia w wielu zakładach pracy. Decyzje te – jak mówił – podyktowane są polityką klimatyczną UE. Według Dudy, sytuacja na polskim rynku pracy jest bardzo zła i będzie się pogarszać, a temu należy przeciwdziałać.

– Dlatego Solidarność się nie zatrzymuje, przejmujemy inicjatywę i wspólnie z "S" Rolników Indywidualnych organizujemy 10 maja wielką demonstrację – poinformował.

Wydarzenie ma się rozpocząć o godzinie 12.00 na Placu Zamkowym. Stamtąd uczestnicy demonstracji wyruszą w kierunku Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, gdzie zostanie przekazana pierwsza petycja. Stamtąd protest ruszy w kierunku Sejmu, gdzie związkowcy przekażą kolejną petycję marszałkowi Szymonowi Hołowni.

Referendum ws. Zielonego Ładu. "Solidarność" ujawnia pytanie

W czasie wtorkowej inferencji przedstawiono także pytanie referendalne, na które odpowiedzą Polacy, jeśli związkowcom uda się zgromadzić pod wnioskiem w tej sprawie wymaganą liczbę podpisów, a Sejm wyrazi na nie zgodę.

Brzmi ono następująco: "Czy jest Pani/Pan za zobowiązaniem Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie zawartej w Europejskim Zielonym Ładzie?".

– Rzucimy panu marszałkowi kilka milionów podpisów i niech zdecyduje, czy jest za tą uśmiechniętą demokracją, czy jest jej przeciw i nie pozwoli, by Polacy mogli się w tak ważnym temacie jak Europejski Zielony Ład wypowiedzieć w referendum ogólnopolskim – podsumował Piotr Duda.

