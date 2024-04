"Mocniej bije mi serce". Sugestywne wpisy polityka Lewicy do młodego chłopaka

Jeden z użytkowników serwisu X napisał post, w którym apeluje, aby osoby posiadające "problemy psychiczne/diagnozę" "nie zasłaniały się nią, tylko dbały o to (najlepiej ze specjalistą), by nie było trzeba się nią zasłaniać". "Moją wymówką może być stwierdzone ADHD, ale czy jest? Nie i nie chcę" – wskazał młody mężczyzna, który do wpisu dołączył selfie.

Pod postem pojawił się komentarz Grzegorza Janiczaka z Lewicy. Sam przedstawia się on jako "aktywista społeczno-polityczny, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy, koordynator Tęczowej Lewicy, miłośnik podróży, książek i kwiatów". "Nie mogę na ciebie patrzeć... " – napisał. Zapytany, dlaczego, odparł: "Nie wiem... Serce mi bije wtedy zbyt szybko... przyjemnie, ale zawsze się boję".

Polityk Lewicy o swoich partnerach seksualnych

Gdy jeden z użytkowników zwrócił politykowi uwagę, że chłopak, którego zdjęcie komentuje w tak sugestywny sposób ma zaledwie 18 lat, a on 31, Janiczak podzielił się swoją historią. "Miałem 16 lat, a mój chłopak miał. 29Moi partnerzy seksualni byli w różnym wieku, raczej zwykle wybieram starszych" – stwierdził bez cienia zażenowania. "Ale napisałem jedynie, że nie mogę patrzeć na Kamila, bo mocniej bije mi serce. Jak coś złego się stanie, to najwyżej przedwczesny mój zawał" – podsumował.

Pod komentarzem Janiczaka pojawiło się wiele krytycznych komentarzy, nawołujących go do opamiętania.

Grzegorz Janiczak bezskutecznie ubiegał się o mandat posła (okręg Opole) w wyborach parlamentarnych z października 2023 r. Startując z list Nowej Lewicy, uzyskał 1579 głosów. Równie bezskutecznie starał się o mandat radnego w wyborach samorządowych – tym razem z list Trzeciej Drogi. Chciał zostać radnym w Niemodlinie. "13,81 proc. – taki wynik udało się osiągnąć, a więc jak na działacza Lewicy to wynik bardzo przyzwoity" – napisał na Instagramie.

