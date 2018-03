Komisja Ligi reaguje na zajścia podczas meczu Piast-Górnik. "Akty chuligaństwa zasługują na najwyższe potępienie"

Do skandalu doszło podczas 26. kolejki LOTTO Ekstraklasy w czasie meczu Piast Gliwice-Górnik Zabrze. Z powodu zachowania pseudokibiców sędzia przerwał mecz. Do awantur doszło w 80. minucie, gdy gospodarze prowadzili 1:0. W sektorze Górnika została spalona flaga Piasta, co rozjuszyło grupę pseudokibiców gospodarzy, którzy sforsowali bramę oddzielającą trybuny od boiska. Na boisku momentalnie znalazła się policja.

Skandal w Gliwicach. Pseudokibice przerwali mecz

Komisja Ligi poinformowała o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego ws. zajść podczas meczu Piast Gliwice - Górnik Zabrze. Oba kluby wraz ze stowarzyszeniami kibiców zostały wezwane do złożenia wyjaśnień podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Ligi, które odbędzie się 5 marca.

– Decyzja sędziego oraz delegata PZPN o niekontynuowaniu zawodów była jak najbardziej słuszna. Żaden mecz nie może być rozgrywany, gdy istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa jego uczestników. To, co się stało w Gliwicach, jest absolutnie niedopuszczalne. Takie akty chuligaństwa zasługują na najwyższe potępienie i trzeba je zwalczać jak najsurowszymi środkami. Oczekujemy od organów państwa wsparcia oraz szybkiego zatrzymania i ukarania sprawców. Ekstraklasa S.A. oraz Komisja Ligi dopilnują, aby kluby wyegzekwowały zakazy stadionowe nałożone na osoby, które doprowadziły do przerwania zawodów – powiedział prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.