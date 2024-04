Rozliczenie PiS. Dla co trzeciego Polaka to "bardzo ważne" zadanie rządu

Jeszcze w kampanii wyborczej obecna koalicja rządząca zapowiadała dokładne rozliczenie 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. W tym celu powstały m.in. sejmowe komisje śledcze oraz sprawdzane są wydatki z Funduszu Sprawiedliwości. Z wypowiedzi polityków koalicji przebija przeświadczenie, że rozliczenie poprzedników to najważniejszy "konkret", którego oczekują wyborcy; ważniejszy nawet niż obietnice programowe zapisane np. w "100 konkretach na pierwsze 100 dni".

Co na ten temat sądzą Polacy? Zbadano to w sondażu SW Research dla rp.pl. Ankieterzy zapytali respondentów, jak ważne jest dla nich rozliczenie przez obecny rząd nieprawidłowości, których rzekomo dopuściła się poprzednia ekipa.

Polacy chcą rozliczeń

Najwięcej, bo 33 proc. badanych odparło, że "jest to bardzo ważne". Zdaniem 14,8 proc. badanych jest to "najważniejsze zadanie rządu". Dla 26,8 proc. badanych jest to ważne, ale jednak "są istotniejsze sprawy". Według 5,8 proc. badanych rozliczenie nie jest ważne. Z kolei 10,5 proc. respondentów uważa, że rząd w ogóle nie powinien zajmować się rozliczaniem afer poprzedniej ekipy. 9,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Wyciągnięcie konsekwencji wobec poprzedniej ekipy rządzącej za sprawę priorytetową uważa co piąta osoba, która nie skończyła jeszcze 24 lat. Odsetek badanych, którzy uważają tę kwestię za najważniejsze zadanie rządu spada wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia (18 proc. – podstawowe/gimnazjalne, 13 proc. – wyższe). Częściej niż pozostali rozliczenie rządów prawicy jako kluczowe traktują osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców — komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 kwietnia 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

