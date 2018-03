Warzecha: Rząd powinien powiedzieć, że ministrowie zarabiają za mało

Łukasz Warzecha ocenił, że ostatnie doniesienia nt kart płatniczych w MON oraz nagród dla ministrów "mogą ludzi wkurzyć". – Cały czas powtarzam, że z afery podsłuchowej ludzie zapamiętali jedno – ośmiorniczki. To hasło, które jest zapamiętane i wywołuje skojarzenia. Jeśli opozycja poszukuje czegoś podobnego, to idzie w dobry dla niej sposób. Cały kompleks spraw związanych z nagrodami, z wydatkami z kart służbowych, to jest coś, co może wpłynąć, jak skumulują się notowania PiS-u – stwierdził.

Publicysta "Do Rzeczy" powiedział również, że to premier powinien oceniać, kto powinien trzymać premie za dobre efekty. Jak dodał, premier powinien zarabiać tak dużo, że nie powinien mieć potrzeby dostawania premii.