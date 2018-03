„Do Rzeczy” nr 10: Marzec '68. Mamy za nich przepraszać?!

Wybuch społeczny z 1968 r. zajmuje w historii kryzysów Prl miejsce szczególne. ani Październik 1956, ani Grudzień 1970, ani stan wojenny nie są wspominane na tak wiele różnych sposobów. I nie są używane jako pałka na adwersarzy. To chyba najbardziej dzielący z powojennych „polskich miesięcy” - ocenia Piotr Semka w tekście „Ostatni taki Marzec?”.

Antysemicka akcja w LWP została sprowokowana przez ludzi bezkrytycznie zapatrzonych w ZSRS. Jej genezy należy szukać w Głównym zarządzie Politycznym – piszą Sławomir Cenckiewicz i Paweł Piotrowski w tekście „Ludowe Wojsko Antysemickie”.

Rozmowa z senator Anną Marią Anders. – Jest polską racją stanu korygować kłamstwa historyczne. My absolutnie potrzebujemy takich narzędzi. W tym sensie całkowicie zgadzam się z autorami ustawy o IPN – mówi w rozmowie z Marcinem Makowskim. Zauważa, że wrogowie Polski korzystają teraz z okazji, by w wskazywać na rzekomy brak demokracji nad Wisłą. I dodaje, że grunt do takich ataków przygotowała opozycja polityczna PiS. - Dużo złego dla wizerunku Polski na zachodzie zrobiła opozycja. Już na początku rządów pis jeździli do brukseli i narzekali na kraj. dzisiaj zbieramy owoce tego „urabiania” opinii publicznej – mówi senator Anders.

– Katastrofa smoleńska w końcu ulegnie banalizacji. stanie się tylko jeszcze jednym czynnikiem w wojnie politycznej – prognozuje Łukasz Warzecha w tekście „Za mgłą”.

Wojciech Wybranowski ujawnia sprawę Barucha Schuba vel Shuba, którą polscy prokuratorzy ścigający wojenne zbrodnie się nie zajęli. - Kiedy były bojownik sowieckiej partyzantki mieszkający w Tel Awiwie domagał się od Polski uprawnień kombatanckich i świadczeń finansowych, odkryto, że był członkiem „zgrupowań” uczestniczących

w mordzie Polaków i Litwinów. Dlaczego IPN wyciszył tę sprawę i nie tra ła ona do prokuratury? - pyta w tekście „Nietykalny z Izraela”.

- W najbliższym otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego toczy się nieustanna walka o jego względy. Bez zrozumienia tych intryg czasem trudno zrozumieć posunięcia obozu dobrej zmiany – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „O łaskę prezesa”.

Kamila Baranowska w tekście „Sztandar wyprowadzić?” zastanawia się, czy pogłoski o politycznej śmierci Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie były przedwczesne.

– Czy nowelizacja ustawy o IPN została zamrożona? Prawnicy nie mają wątpliwości: w sprawach przewidzianych przez nowe przepisy prokuratura nie będzie mogła zignorować doniesień – Maciej Pieczyński pisze o „zawieszonej” ustawie w tekście „Zamrożone prawo, ale prawo”.

- Show grupy Pożar w Burdelu TVN przedstawił jako odpowiedź na „Ucho prezesa”. Po emisji premierowego odcinka jedno jest pewne: robert Górski, twórca „Ucha.”.., może spać spokojnie – Agnieszka Niewińska wraz ekspertami recenzuje nieudany debiut kabaretu w telewizji w tekście „Pożar w TVN”.

- Dopiero dzisiaj, gdy kanclerzyca Merkel otwarła przeciw tradycyjnej chrześcijańskiej Europie islamską puszkę Pandory, służącą za cios dobijający — widać jak pochopna była zgoda mocarstw na zjednoczenie Niemiec przywracające Germanom hegemoniczny status – pisze Waldemar Łysiak w tekście „Deustchland über alles”.

- Morderstwo dziennikarza i jego narzeczonej wstrząsnęło całą Słowacją. w tle oskarżenia o korupcyjne układy na szczytach władzy oraz kalabryjska ma a robiąca na Słowacji milionowe przekręty – pisze Piotr Włoczyk w tekście „Kuciak – słowacki Ziętara”.

- Na połączeniu Orlenu z Lotosem zarobi przede wszystkim skarb państwa – ponad 5 mld zł. Jednak na pytania, czy i co zyskają klienci obu firm, odpowiedź jest bardzo trudna – o kulisach wielkiej fuzji paliwowej pisze Agnieszka Łakoma w tekście „Perła do wzięcia”.

- Po akcji ratunkowej na Nanga Parbat był w Polsce prawie bohaterem narodowym. Dzisiaj nie lubią go nawet koledzy, z którymi miał zdobywać K2 – Łukasz Zboralski przybliża sylwetkę Denisa Urubki w tekście „Denis rozrabiaka”.

- Tom „Mikrotyki” przyniósł kawałki wyśmienitej prozy, zdecydowanie wyrastającej ponad krajową przeciętność - Andrzej Horubała chwali literacki debiut Pablopavo w tekście „Smuteczki Pawła Sołtysa”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Krzysztof Masłoń przygląda się krytycznie współczesnym polskim pisarzom; Piotr Gociek przyznaje swoje własne filmowe Oscary; Elżbieta Morawiec wyjaśnia, dlaczego wybuchł polsko-izraelski spór; Adam Zubek przypomina największą tragedię w polskich górach; Tomasz P. Terlikowski ujawnia, dlaczego media milczą o upadku Tariqa Ramadana; Tomasz Cukiernik zastanawia się, czy Unia nam służy; Łukasz Majchrzyk odsłania technologiczne sztuczki w skokach narciarskich.

