Kamiński zapytany o Morawieckiego. "To zwykłe intrygi i insynuacje"

W lutym pojawiły się medialne doniesienia o możliwym użyciu systemu Pegasus przez służby wobec szeregu polityków PiS, w tym ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Europoseł Krzysztof Brejza zawiadomił wówczas w tej sprawie prokuraturę, wskazujący, że mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zaprzeczali, jakoby taki proceder miał miejsce.

Kamiński: Premier Morawiecki nie był podsłuchiwany

W środę podczas wywiadu dla RMF Mariusz Kamiński ponownie został zapytany o tę kwestię. – Nie wie pan, czy Mateusz Morawiecki był podsłuchiwany Pegasusem? – zapytał prowadzący Robert Mazurek.

– Wiem, że nie był – odparł Kamiński. – Nie było żadnego powodu, żeby jakakolwiek służba podsłuchiwała premiera Morawieckiego. To są po prostu zwykłe intrygi i insynuacje. Bardzo apeluję do dziennikarzy o odpowiedzialność za słowa. Nie ma żadnych faktów, które by uzasadniały tego typu wypowiedzi – powiedział były szef CBA.

Dopytywany, tłumaczył, że gdyby szef rządu był podsłuchiwany, to on jako koordynator służb specjalnych na pewno by o tym wiedział. – Jeżeli sąd wydałby zgodę na to, żeby podsłuchiwać premiera, gdyż istnieje uzasadniona obawa, że popełnia on przestępstwo, to na pewno musiałbym o tym wiedzieć. Nie było takiej sytuacji, nie było nigdy takiego wniosku – przekonywał.

Zespół śledczy ds. Pegasusa

Sprawę Pegasusa bada sejmowa komisja śledcza. Jednocześnie minister Adam Bodnar powołał zespół śledczy ws. "zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności podejmowanych z wykorzystaniem Pegasusa".

"Celem zespołu jest również rozpoznanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez senacką Komisję Nadzwyczajną do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. W skład zespołu weszło 3 prokuratorów specjalizujących się w prowadzeniu postępowań dotyczących m.in. przestępczości zorganizowanej i korupcji, posiadających duże doświadczenie w pracy z materiałami o charakterze niejawnym.

Czytaj też:

"Zaskoczyło mnie to". Szczerba o przesłuchaniu KamińskiegoCzytaj też:

Tusk: Długo rozmawiałem wtedy z Kamińskim. Nie wykorzystał szansyCzytaj też:

Prokurator od nalotu na "Wprost" na czele zespołu ds. Pegasusa. Zdumiewająca decyzja Bodnara