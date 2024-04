Premier podał datę rekonstrukcji rządu. "Ruszamy ostro do roboty"

"Po krótkiej (mam nadzieję) przerwie wymuszonej chorobą ruszamy ostro do roboty. 7 maja Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z Ursulą von der Leyen przedstawimy plan dla Europy, 10 maja rekonstrukcja rządu, a jeszcze dziś ogłoszenie planu pomocy dla rolników" – napisał na X Donald Tusk, zdradzając tym samym datę rekonstrukcji swojego rządu.

Wcześniej Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że premier choruje na zapalenie płuc.

Rekonstrukcja rządu. Donald Tusk podał datę

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. W środę zebrała się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej, podczas której oficjalnie zatwierdzono listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego nie wystartuje Jerzy Buzek, były przewodniczący. Na "jedynkach" znalazło się z kolei trzech ministrów obecnego rządu, co oznacza rekonstrukcję.

Dziś rano o termin rekonstrukcji i dymisje ministrów, którzy wybierają się do PE, dopytywany był w Radiu Zet jeden z nich – wiceminister aktywów państwowych Borys Budka. Podkreślił wówczas, że to decyzja premiera. – Umówiliśmy się z panem premierem, że to on zdecyduje, w którym momencie nastąpi rekonstrukcja rządu. (...) Według mnie tak, te zmiany mogą nastąpić po weekendzie majowym, ale to premier zdecyduje – dodał.

Teraz już wiadomo, że Donald Tusk postanowił, że odbędzie się to 10 maja.

Prezydent zaprasza Tuska. Chce rozmawiać o broni nuklearnej

W swoim wpisie na X, Donald Tusk nie wspomniał nic o zaproszeniu, które otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy. Po wysłuchaniu expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Sejmie, prezydent wyszedł do dziennikarzy na konferencję prasową. Poruszył kwestię programu Nuclear Sharing i ewentualnego udziału w nim Polski.

– Udzieliłem w tej sprawie komentarza dla jednej z polskich gazet. Pan premier Donald Tusk powiedział wtedy, że będzie chciał się ze mną spotkać w tej sprawie i ze mną rozmawiać. Ja odpowiedziałem na to, że oczywiście jestem gotowy – powiedział Duda.

– Mamy w najbliższym czasie bardzo ważny i podniosły dla nas moment, a mianowicie 20. rocznicę naszego wejścia do Unii Europejskiej, 1 maja. W perspektywie także i naszej zbliżającej się prezydencji w Unii Europejskiej wystosowałem dzisiaj zaproszenie do pana premiera Donalda Tuska. Na 1 maja przed południem, godzinę ustalą nasi współpracownicy – poinformował prezydent.

