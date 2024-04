"Wszystko odwołane". Nowe informacje ws. spotkania Duda – Tusk

Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem miało odbyć się 1 maja w Pałacu Prezydenckim. Nieoczekiwanie Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w czwartek, że premier w najbliższych dniach ograniczy swoją działalność z powodu choroby. To właśnie dlatego zaplanowane na przyszły tydzień spotkanie może nie dojść do skutku.

Nie będzie spotkania prezydent – premier

– W związku z zaawansowaną formą zapalenia płuc, aktywność pana premiera, zwłaszcza publiczna, w najbliższych dniach nie będzie możliwa, więc również w ciągu tego długiego weekendu – powiedział Jan Grabiec.

Szef KPRM podkreślił, że Donald Tusk wróci do aktywności tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Na razie jednak – jak dodał – wszystkie zaplanowane na najbliższe dni spotkania i wyjazdy zostały odwołane.

Tusk zabiegał o spotkanie z prezydentem. Chciał rozmawiać o Nuclear Sharing

Przypomnijmy, że o spotkanie z głową państwa zabiegał Donald Tusk. Miało to związek z wypowiedzią Andrzeja Dudy dla dziennika "Fakt", w której oświadczył, że popiera pomysł rozlokowania na terytorium polski broni jądrowej. Prezydent poinformował wówczas także, że rozmawia na ten temat z Amerykanami. – Czekam z niecierpliwością na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Chciałbym poznać wszystkie okoliczności, które skłoniły go do tej deklaracji – oznajmił w poniedziałek premier.

Po tych słowach prezydent zapowiedział, że oczywiście spotka się z Tuskiem. – Dla mnie jasną sprawą jest to, że współpracujemy ze sobą w sprawach dotyczących polityki zagranicznej i zawsze, gdy jest taka potrzeba – podkreślił.

W czwartek podczas wizyty w Sejmie Duda poinformował, że zaprosił premiera na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego.

– Mamy w najbliższym czasie, bardzo ważny i podniosły dla nas moment, a mianowicie 20. rocznicę naszego wejścia do UE – 1 maja. Wystosowałem dzisiaj zaproszenie do pana premiera Donalda Tuska na spotkanie przed południem. Godzinę ustalą nasi współpracownicy – powiedział dziennikarzom prezydent.

