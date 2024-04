Sejm uchwalił ustawę uznającą język śląski za język regionalny. Co to oznacza?

Za przyjęciem zmiany ustawy głosowało 236 posłów, przeciw było 186, a 5 się wstrzymało. Za projektem opowiedziała się koalicja rządząca i dwóch posłów PiS. Wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu nie zyskał poparcia sejmowej większości.

"Zmiana myślenia i funkcjonowania państwa"

Swoją radość z wyniku głosowania wyraziła poseł Koalicji Obywatelskiej ze Śląska Monika Rosa. – Zmiana ustawy to niby tylko kwestia dopisania kilkunastu liter, dwóch wyrazów: język śląski, ale to tak naprawdę zmiana myślenia i funkcjonowania państwa – mówiła parlamentarzystka podczas sejmowej dyskusji nad procedowanym aktem normatywnym.

twitter

"Dotrzymujemy zobowiązań" – wtórowała koleżance poseł Barbara Nowacka.

twitter

"Nie ma czegoś takiego jak język śląski" – zwrócił z kolei uwagę poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki.

twitter

Projektem zajmie się teraz Senat, a następnie – jeśli zostanie przyjęty – trafi on na biurko prezydenta.

Język śląski będzie uznany regionalny? Co zmieni ustawa?

Ustawa wprowadzi zmianę polegającą na tym, że język śląski zostanie wpisany do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jako drugi – obok języka kaszubskiego – język regionalny. W praktyce otwiera to drogę do wprowadzenia dobrowolnych zajęć z języka śląskiego w szkołach czy montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie ponad 20 proc. mieszkańców deklaruje posługiwanie się językiem śląskim.

Ponadto na bazie nowych przepisów rząd będzie dofinansowywał z podatków działania w zakresie zachowania języka śląskiego. Oprócz tego do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zostanie wprowadzonych dwóch przedstawicieli populacji posługującej się językiem śląskim.

Z ostatniego spisu powszechnego z roku 2021 wynika, że 596 224 osób zadeklarowało "narodowość śląską", w tym 236 588 jako pierwszą, a 187 372 jako jedyną. Posługiwanie się językiem śląskim w kontaktach domowych potwierdziło 467 145 osób, a spośród nich 54 957 jako jedynego.

Czytaj też:

Szok na Śląsku. Eurowybory: Kohut z Lewicy na liście KO