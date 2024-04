PiS wybrało sztab wyborczy. "To oni będą odpowiadać za główny przekaz"

Listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego zostały w czwartek zatwierdzone przez komitet polityczny partii. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie wykluczył jednak, że może jeszcze dokonać "drobnych korekt". Nazwiska kandydatów mamy poznać w momencie rejestracji list. Komitety mają na to czas do 2 maja.

Według najnowszych doniesień medialnych, Jacek Kurski ma otrzymać "dwójkę" w województwie mazowieckim, a Maciej Wąsik – "jedynkę" na Podlasiu. Liderem listy PiS na Mazowszu będzie z kolei Adam Bielan.

Sztab wyborczy PiS. Milowański, Bielan, Kurski

W czwartek, 25 kwietnia kierownictwo PiS wskazało skład sztabu na kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego – donosi Wirtualna Polska.

W sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości mają znaleźć się: sekretarz generalny PiS Piotr Milowański, rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, europoseł Adam Bielan oraz były prezes TVP Jacek Kurski. "To oni będą odpowiadać za główny przekaz partii Jarosława Kaczyńskiego w wyborach do PE" – poinformował portal WP. – Prezes wskazał też sam siebie – przekazał rozmówca Wirtualnej Polski z centrali PiS. W prace sztabu będą włączać się również walczący o reelekcję Beata Szydło oraz Joachim Brudziński.

"W bieżących pracach sztabu w Warszawie nie będzie uczestniczył m.in. Patryk Jaki, który ma w stu procentach skupić się na kampanii na Śląsku, gdzie będzie jednym z liderów listy" – pisze WP.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

Wybory do europarlamentu odbędą się w państwach członkowskich UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów.

