Szymański: Liczymy na rozsądną refleksję wewnątrz UE

Chociaż negocjacje na linii Bruksela-Warszawa trwają, 1 marca, większością 422 głosów, Parlament Europejski poparł w rezolucji działania KE wobec Polski ws. kontroli praworządności.

– Główne posłanie tej rezolucji jest dość oczywiste. Parlament stoi na stanowisku, że Komisja powinna działać tak jak do tej pory działa. To, co mnie martwi, to fakt, że debata w PE robiła wrażenie, jakby komuś zależało, żeby do porozumienia między Warszawą a Brukselą nie doszło – komentował w studiu Polskiego Radia Szymański.

Jak dodał wiceszef MSZ, atmosfera rozmów o Polsce jest niepokojąca. – Ton konfrontacji, przyspieszania tempa, budowania muru, przynajmniej retorycznego, ale myślę, że to jest coś więcej niż retoryka, robi wrażenie, by do porozumienia nie doszło – stwierdził polityk.

Szymański tłumaczył także, że kryzysy wewnątrz Unii Europejska powinny skłonić Wspólnotę do przeanalizowania swoich działań działania. – Liczymy na rozsądną refleksję wewnątrz Unii Europejskiej (...) wynik wyborów we Włoszech pokazał jak wysoki jest poziom niezadowolenia ze statusu quo – dodał polityk.

