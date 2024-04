Suski inwigilowany Pegasusem? Polityk PiS reaguje

Ważny polityk PiS, Marek Suski, ma znajdować się na liście osób inwigilowanych za pośrednictwem systemu Pegasus.

– Tak, potwierdzam: Marek Suski jest jedną z 31 osób, które otrzymały zawiadomienie o wezwaniu na przesłuchanie w tej sprawie – powiedział Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Śledztwo prowadzone w sprawie nielegalnej inwigilacji Pegasusem zostało niedawno przekazane specjalnemu zespołowi w Prokuraturze Krajowej (przeniesiono je z mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK). Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar poinformował, że 31 wezwanych świadków to osoby, wobec których "jest pewność lub przekonanie graniczące z pewnością", że były inwigilowane za pomocą Pegasusa.

Wśród wezwanych są m.in.: były prezydent Sopotu Jacek Karnowski, europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza oraz gen. Waldemar Skrzypczak.

Suski: To bardzo ciekawe

Marek Suski odniósł się do sprawy na portalu X. "Podobno prokurator Nowak ujawnił, że zostałem wezwany na przesłuchanie w sprawie tzw. Pegasusa. To bardzo ciekawe. Czy pan prokurator ujawnił wszystkie nazwiska, czy tylko wybrane? Minister Bodnar mówił, że sprawa ujawnienia nazwisk to sprawa osób wezwanych na przesłuchania" – skomentował poseł PiS.

"Wobec tego powstaje pytanie: Czyli jeśli Pan prokurator ujawnia nazwiska, to łamie zalecenie ministra? Pytam ministra Bodnara: co Pan na to? Czy zmienił Pan zdanie i zalecił Pan podawanie wszystkich nazwisk czy tylko niektórych?" – dodał.

twitter

"A jeśli nie zalecił Pan podawania nazwisk wezwanych na przesłuchania prokuraturze, to czy wyciągnie Pan konsekwencje wobec prokuratora działającego wbrew zaleceniom?" – zwrócił się do ministra Bodnara poseł Suski.

"Panie Bodnar, czy za pośrednictwem prokuratury prowadzi pan grę polityczną, a prokuratura pod pana nadzorem jest narzędziem walki politycznej? A może prokurator prowadzi własną grę polityczną? Oczekuję odpowiedzi od Pana ministrze Bodnar i wyjaśnień od premiera Tuska" – napisał polityk PiS.

