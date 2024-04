Żenujące wpisy rzecznika MSZ. "Nie wykluczam kolejnych"

Szef MSZ Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie expose, w którym zarysował kierunki polityki zagranicznej na rok 2024. Rozpoczął od ostrej krytyki poprzedników, wskazując m.in. na niewłaściwe – jego zdaniem – prowadzenie relacji z Unią Europejską, w tym z Niemcami.

– Nie ma dziś z nami premierów PiS, bo premier Szydło, która z KPRM wyprowadziła unijną szmatę, dziś z obrzydzeniem służy w jewro-parlamencie. Panie marszałku, proszę o usprawiedliwienie nieobecności posła Morawieckiego, bo on dzisiaj ma coś ważniejszego do roboty, mianowicie, jak rozumiem, jest w drodze do Budapesztu na kolejny sabat proputinowskich nacjonalistów – stwierdził minister spraw zagranicznych.

Rzecznik MSZ: Wpis był nieprofesjonalny. Nie wykluczam kolejnych

Po zakończeniu expose Radosława Sikorskiego rozpoczęto debatę sejmową. W imieniu klubu PiS głos zabrał Zbigniew Rau. – Iluzją obecnego rządu jest przekonanie, że partnerskie, oparte na wzajemnym szacunku relacje z Niemcami da się zbudować, rezygnując z zabiegów o respektowanie przez Berlin polskiej wrażliwości i polskich interesów – ocenił polityk.

Profil rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych na portalu X opublikował zdjęcie sali plenarnej z podpisem: "Ławy opozycji na początku debaty po expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Przemawia były szef MSZ z okresu PiS Zbigniew Rau".

"Zrobiłbym podobny twit rok temu podczas expose Zbigniewa Raua to pewnie oskarżono by mnie o brak profesjonalizmu. Cóż. Byt kształtuje świadomość. Dla Pawła Wrońskiego jak zwykle moc uścisków i kciuki za wszystko" – skomentował rzecznik prasowy resortu spraw zagranicznych za rządu Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Jasina. Obecny rzecznik MSZ, Paweł Wroński, to były dziennikarz "Gazety Wyborczej".

W niedzielę konto rzecznika MSZ na portalu X opublikowało kolejny szokujący wpis. "Po namyśle zgadzam się. Wpis był nieprofesjonalny. Ale zaraz po jego opublikowaniu, jak za dotknięciem różdżki sejmowa sala zapełniła się. Nie wykluczam kolejnych nieprofesjonalnych wpisów" – czytamy.

