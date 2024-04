"Będą najbliżej ucha prezesa". Wyciekły kluczowe nazwiska PiS na wybory

Wybory do PE odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Z Polski wybranych zostanie 53 europosłów na trwającą 5 lat kadencję. Do 2 maja komitety mają czas na zgłaszanie list kandydatów.

Poznaliśmy już listy KO oraz Lewicy. Listy Trzeciej Drogi mamy poznać w poniedziałek popołudniu. W PiS wciąż trwają ostatnie szlify. "W kampanii najbliżej ucha prezesa będzie Szydło i Jacek Kurski. Temat byłego prezesa TVP na listach PiS budzi olbrzymie emocje w partii. Jeszcze w czwartek miał być 'jedynką' w okręgu obejmującym Warmię, Mazury i Podlasie. W weekend dochodziły wieści, że przegrał to miejsce i trafi ostatecznie na 'dwójkę' na Mazowszu. To jednak ciągle nic pewnego, ponieważ swoje obiekcje miał zgłaszać startujący tu z pierwszej pozycji Adam Bielan" – informuje nieoficjalnie "Super Express".

Są "pewniaki"

Pierwszego miejsca na liście w Małopolsce i Świętokrzyskim wydaje się być pewna Beata Szydło. "Na pewno nic nie zmieni się w Zachodniopomorskim. Tu PiS w sobotę już zarejestrowało listę, której przewodzi Joachim Brudziński. Z 'dwójką' wystartuje Elżbieta Rafalska. To o tyle ciekawe, że wiele mówiło się o tym, że dla europosłanki zabraknie miejsca na listach" – podaje tabloid.

Podobnie ma być w przypadku Jacka Saryusza-Wolskiego. "Jeszcze w połowie zeszłego tygodnia pojawiały się informacje, że zrezygnował ze startu, ponieważ nie dostał pierwsze miejsca na liście w Warszawie, ale w sobotę Kaczyński wskazywał go na kandydata PiS na unijnego komisarza. Nie ma na to szans, bo na to stanowisko nominują rządy państw, ale wskazywałoby też, że jednak jest w grze o PE" – pisze "SE".

Wśród "jedynek" PiS wymienia się także m.in Witolda Waszczykowskiego, Daniela Obajtka, Mariusza Kamińskiego. W PiS ma panować przekonanie, że partia jest w stanie uzyskać do 20 mandatów w PE

