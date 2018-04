Ludowe Wojsko Antysemickie

Kampania antysemicka w Ludowym Wojsku Polskim należy do jednych z najbardziej mrocznych kart w dziejach tej formacji. Była ona częścią szerszego zjawiska, które miało miejsce od połowy lat 60., a polegało na oczyszczeniu aparatu państwowego, w tym szeregów ludowego WP, z osób mających etykietę „rewizjonistów”. Otwarcie wyraził to w lutym 1971 r. szef Głównego Zarządu Politycznego WP gen. Józef Urbanowicz podczas VIII Plenum KC PZPR: „Potrafiliśmy zlikwidować szereg schorzeń, niedomagań, pozbyć się z naszych szeregów ludzi ideowo obcych, choć nie przychodziło to łatwo. Był to proces trwający całe lata. Ich resztki usunięte zostały z wojska pod naporem wydarzeń 1967 i 1968 roku”.