Ochojska jednak wystartuje w wyborach do PE? "Prowadzone są pewne rozmowy"

Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska nie znalazła się na listach Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. O tym fakcie eurodeputowana dowiedziała się od dziennikarzy.

W poprzednich wyborach do europarlamentu Ochojska była numerem jeden na wrocławskiej liście Koalicji Europejskiej. Udało jej się wówczas zdobyć 307 tys. głosów i uzyskać mandat europosła.

Dlaczego Platforma Obywatelska zdecydowała się pozbyć Janiny Ochojskiej z list wyborczych? Jednym z powodów takiej decyzji miały być proimigranckie wypowiedzi odnoszące się do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Europoseł niejednokrotnie szokowała swoimi opiniami w tej sprawie, oskarżała żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej o łamanie prawa oraz tortury na imigrantach. Stwierdziła również, że polskich granic bronić nie należy, bo "nikt ich nie atakuje".

Ochojska na listach Trzeciej Drogi?

Wszystko wskazuje, że Janina Ochojska może trafić na listy Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego.

– Każde nazwisko, które ma moc, doświadczenie i każda osoba, która budowała swoją pozycję w Polsce i ma coś do zaproponowania, mimo różnic z PSL-em np. w kwestii bezpieczeństwa, jest warta uwagi – powiedziała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska. – Z tego, co wiem, to Janina Ochojska dowiedziała się z mediów, że nie startuje z list KO, w związku z tym prowadzone są pewne rozmowy, ale nie wiem, jaki będzie finał – dodała.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów do PKW. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

