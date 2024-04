Wąsik nie wytrzymał: Kto wam za to zapłacił?

W poniedziałek na portalu Wirtualna Polska ukazał się materiał uderzający w kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, zatytułowany: "Kamiński i Wąsik na listach PiS do PE? Wyborcy z Podlasia ocenili: 'Niech szukają normalnej pracy'".

Wirtualna Polska uderza w Wąsika i Kamińskiego publikacją we współpracy z PE

W publikacji nie byłoby zapewne nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że powstał on we współpracy z... Parlamentem Europejskim. Informację w tej sprawie przekazała sama redakcja.

"Jeżeli Polacy na nich zagłosują, to znaczy, że przyklaskują oszustwom, kradzieży i kłamstwu. Dla mnie to są ludzie zdeprymowani. Jaką karierę mogą tam zrobić, chyba tylko taką, by ich tu nie ścigali – grzmiała nasza rozmówczyni, gdy zapytaliśmy ją o kandydatury byłych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w wyborach do Parlamentu Europejskiego" – czytamy.

Portal przypomina, że przed kilkoma dniami prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oficjalnie przyznał, że jego ugrupowanie wystawi do wyborów europejskich "m.in. skazanych prawomocnym wyrokiem i uniewinnionych przez prezydenta Dudę polityków Kamińskiego i Wąsika". W materiale cytowane są wypowiedzi mieszkańców Białegostoku, których zapytano, co sądzą o tych kandydaturach. Wśród nich słowa jednej z kobiet, która stwierdziła: "Odrzuciłabym te osoby. Dlatego, że źle wypadły. Niech już sobie szukają normalnej pracy".

Maciej Wąsik reaguje. "Bierzecie kasę za czarny PR"

Na publikację serwisu zareagował jeden z jego bohaterów, zwracając się do redaktora naczelnego WP.

"Panie redaktorze @pawel_kapusta, kto wam zapłacił za obrzucanie błotem Mariusza Kamińskiego i mnie w ramach 'materiału sponsorowanego'?" – zapytał na platformie X Maciej Wąsik po czym dodał: "To normalny zwyczaj w @wirtualnapolska, że bierzecie pieniądze za czarny PR?".

