"Najlepiej dbała o prezesa". Tę osobę w PiS wspominają z rozrzewnieniem

Barbara Skrzypek przeszła na emeryturę po 30 latach pracy w biurze prezesa PiS. Choć z pracy odeszła, to od czasu do czasu pojawia się w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie – tak jak ostatnio, kiedy w kwietniu przyjechała pogratulować prezesowi Kaczyńskiemu zwycięstwa w wyborach samorządowych. – To była towarzyska wizyta. Pani dyrektor jest na Nowogrodzkiej zawsze mile widziana, bo poświęciła tu duży kawałek życia – komentował dla "Super Expressu" europoseł Ryszard Czarnecki.

– Nikt, tak jak pani dyrektor nie potrafił zorganizować pracy biura prezydialnego i zapewnić komfort tak zapracowanego i rozrywanego człowieka, jakim jest prezes Jarosław Kaczyński. Pani dyrektor chyba najlepiej dbała o prezesa, jeśli chodzi o sprawy biura u nas w PiS na Nowogrodzkiej. Była prawdziwą ostoją biura prezesa, świetnie zarządzała zespołem. Bardzo cenię osoby, które u nas pracują, ale pani dyrektor była nieoceniona – zaznacza Czarnecki.

Podobnego zdania jest inny europoseł PiS, Karol Karski. – Wszyscy tęsknimy za panią Barbarą Skrzypek. Szkoda, że już nie można z nią porozmawiać na Nowogrodzkiej. Jest to osoba wielkiej kultury, taktu i profesjonalizmu. Ale też trzeba zrozumieć, że człowiek też kiedyś mus zacząć odpoczywać – wskazuje polityk.

Ważna postać nie tylko w PiS

Kilka lat temu, przy okazji imienin Barbary, tak o Barbarze Skrzypek mówił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel: – Oczywiście, życzenia z okazji imienin dla pani dyrektor Barbary Skrzypek wszyscy przekażemy. To wieloletnia dyrektor biura prezydialnego PiS, biura prezesa PiS, osoba o ogromnych zasługach dla całego naszego środowiska politycznego.

W 2018 roku tygodnik "Wprost" przyznał Barbarze Skrzypek 41. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych Polek i Polaków, uznając ją za najbardziej tajemniczą i zarazem jedną z najważniejszych kobiet w polskiej polityce.

Skrzypek w latach 1980-1989 była pracowniczką Urzędu Rady Ministrów, gdzie zajmowała m.in. stanowiska: referenta w Wydziale Ogólnym, starszego referenta w Kancelarii Tajnej, starszego referenta w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów, starszego statystyka w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów, starszego statystyka w Gabinecie Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów. Z Jarosławem Kaczyńskim współpracowała od roku 1990.

