Tusk: Prokuratura ma teraz pełno roboty. Rozliczymy zło sprzed 15 października

Podczas krótkiego oświadczenia dla prasy, Tusk odniósł się do przypadającej 1 maja kolejnej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jak podkreślił, przez te lata nasz kraj stał się krajem w pełni europejskim.

Jednocześnie odniósł się do poniedziałkowych doniesień medialnych nt. Orlenu. Już w poniedziałek poinformował o podjętych krokach. – Kiedy mówimy o Polsce tej europejskiej, zachodniej, to mówimy też o odpowiedzialności polityków za to, co robią. Wczoraj poprosiłem na spotkanie prokuratora generalnego i ministra koordynatora służb specjalnych, wyjaśniając tę oczywistą potrzebą społeczną. Ludzie chcą wiedzieć, czy będziemy rozliczali za przestępstwa, za nadużycia władzy tych, którzy przegrali 15 października – zauważył.

Tusk: Sprawy się toczą

– Chcę wszystkich zapewnić – dzisiaj potwierdzą to prokurator krajowy, prokuratorzy, na konferencji prasowej o godz. 13 – nikt o niczym nie zapomina. Nikt nie zapomni tego zła, które działo się przed 15 października. Polska Zachodnia polega też na tym, że prokuratura działa niezależnie od politycznych nacisków. Że nie będzie wypełniała życzeń nawet, w końcu dość ważnej osoby w państwie, jaką jest premier. Chcę zapewnić, że te sprawy się toczą. Paradoksalnie prokuratura ma w tej chwili tyle roboty ze sprawy sprzed 15 października, która rozpoczęliśmy – wpierw ujawniając publicznie, a później zajęła się tym właśnie prokuratura – wskazał premier.

Tusk zaznacza, że spraw do rozliczenia jest bardzo wiele. – Dlatego właśnie, że tych spraw jest tak dużo, być może będziemy więcej czasu potrzebowali, ale rozliczalność to jest też fundament Zachodu. Ja nie widziałbym sensu w sprawowaniu władzy i wygrywaniu wyborów, gdybyśmy nie rozliczyli zła do samego końca. Nawet jeśli nie tak szybko, jakbyście chcieli – podsumował szef rządu.

