"Tajna misja szpiegowska Piusa XII". Lisicki z Watykanu

– Jedna z takich książek, która zrobiła furorę w Niemczech kilka lat temu miała tytuł "Pius XII. Sojusznik Hitlera". To wszystko są kompletne bzdury – wskazuje redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Jak wynika z ustaleń naukowców, m.in. Marka Rieblinga, amerykańskiego historyka, który oparł swoje badanie na źródłach archiwalnych w Instytucie Hoovera, prawda wyglądała zupełnie inaczej. Pius XII od samego początku, czyli od roku 1939, gdy to został papieżem po Piusie XI, robił co mógł, żeby doprowadzić do upadku Hitlera. Zaangażował się m.in. w bardzo niebezpieczną misję, misję szpiegowską albo paraszpiegowską, kiedy był pośrednikiem w relacjach między tymi niemieckimi dowódcami, którzy chcieli obalić Hitlera, a aliantami – zaznacza publicysta.

Paweł Lisicki przebywa w Watykanie, gdzie trwają zdjęcia do filmu "Grób Rybaka". Scenariusz oparty jest na jedynej polskiej książce opisującej badania watykańskich podziemi, napisanej na podstawie śledztwa dziennikarskiego Pawła Lisickiego – "Grób Rybaka".

"Grób Rybaka". Trwają zdjęcia do filmu

– Spełniam obietnicę, którą Państwu złożyłem, że powstanie film w oparciu o moją książkę – mówi na nowym nagraniu z Watykanu redaktor naczelny "Do Rzeczy". Redaktor naczelny przypomniał, że wszyscy którzy chcieliby wesprzeć jego powstanie, mogą to zrobić wspierając zbiórkę na platformie Zrzutka.pl.

– Zachęcam do wsparcia. Pozwólmy prawdzie wyjrzeć na zewnątrz, a ściślej mówiąc, pozwólmy prawdzie wydobyć się z podziemi – mówi Paweł Lisicki.

Zbiórka na film Pawła Lisickiego. Ty też możesz pomóc

Historia odkrywania grobu świętego Piotra w Rzymie wydarzyła się naprawdę. Wszystko działo się w najgorszym okresie II wojny światowej. To wtedy wysłani przez Piusa XII archeologowie odkryli starożytny cmentarz pod Bazyliką i położony w jego centrum grób Apostoła.

Kto chce, żeby na ten temat powstał pierwszy polski film, może pomóc na zrzutce! – Wielkie lewicowe media wciąż podważają istnienie i obecność grobu św. Piotra w Rzymie. Dlaczego to robią? Dlaczego nie chcą uznać tego, co odkryli archeologowie w latach 40. w Rzymie? Dlaczego nie chcą dostrzec grobu św. Piotra, który znajduje się bezpośrednio pod bazyliką św. Piotra? Kto chce to zrozumieć, proszę by wsparł produkcję filmu "Grób Rybaka" na zrzutce – apeluje Paweł Lisicki.

