Prezydent ponownie zaprasza premiera na spotkanie. Podano termin

Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem miało się odbyć 1 maja w Pałacu Prezydenckim. Jednak nieoczekiwanie Centrum Informacyjne Rządu przekazało w czwartek, że premier w najbliższych dniach ograniczy swoją aktywność z powodu choroby.

– W związku z zaawansowaną formą zapalenia płuc, aktywność pana premiera, zwłaszcza publiczna, w najbliższych dniach nie będzie możliwa, więc również w ciągu tego długiego weekendu – powiedział szef KPRM Jan Grabiec.

Duda ponownie zaprosił Tuska. Jest data

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP poinformował, że prezydent Andrzej Duda postanowił ponownie zaprosić premiera Donalda Tuska na spotkanie. W zaproszeniu podano termin: środa, 1 maja, godz. 09:00.

– Prezydent zaprosił w 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej premiera Donalda Tuska, żeby tego dnia porozmawiać o priorytetach polskiej prezydencji w UE, która rozpocznie się w styczniu przyszłego roku. Premier również chciał rozmawiać z prezydentem o kwestii, która wzbudziła ostatnio duże zainteresowanie i dużo emocji, czyli Nuclear Sharing. Prezydent chciał poruszyć ten wątek, by wyjaśnić to zaskoczenie, które przedstawił Donald Tusk – oznajmił Wojciech Kolarski. Prezydencki minister wyjaśnił, że wczorajsza informacja o zorganizowanym przez szefa rządu spotkaniu i dzisiejsze wiadomości o publicznym oświadczeniu premiera spowodowały, że prezydent jeszcze raz skierował we wtorek zaproszenie na spotkanie.

Tusk zabiegał o spotkanie z prezydentem

Przypomnijmy, że o spotkanie z głową państwa zabiegał Donald Tusk. Miało to związek z wypowiedzią Andrzeja Dudy dla dziennika "Fakt", w której prezydent oświadczył, że popiera pomysł rozlokowania na terytorium Polski broni jądrowej. Duda poinformował wówczas, że rozmawia na ten temat z Amerykanami.

– Czekam z niecierpliwością na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Chciałbym poznać wszystkie okoliczności, które skłoniły go do tej deklaracji – oświadczył w poniedziałek premier Tusk.

