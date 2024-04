Orędzie prezydenta. "W Unii każdego dnia trwa walka"

W orędziu prezydent przypomniał, że w środę obchodzimy 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Andrzej Duda mówił o sukcesach i wyzwaniach, a także wspomniał o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak wskazał, minione dwie dekady to "wielki sukces każdego z nas". – Ale jesteśmy ambitni, chcemy rozwijać się dalej i potrzebujemy wielkich strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny po to, byśmy jeszcze szybciej dołączyli do najbogatszych państw Europy – zaznaczył.

"Pojawiają się niepokojące tendencje"

– Będąc w Unii, możemy wpływać na jej kształt, nadawać kluczowe kierunki. Nasz głos ma znaczenie. Dlatego każdego dnia musimy zabiegać o polskie sprawy w Unii Europejskiej. Nasza obecność w Unii Europejskiej to polska racja stanu, ale opowiadamy się za Europą wolnych narodów. Europą Ojczyzn – stwierdził Andrzej Duda.

– Nasz wielki rodak, papież, św. Jan Paweł II mówił do nas: "Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy". Te słowa są ciągle aktualne. Dlatego musimy aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu wspólnoty, zgodnie z wartościami wyznawanymi przez nas od ponad tysiąca lat. (...) Dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiego sporu o przyszły kształt Unii Europejskiej. Pojawiają się niepokojące tendencje do federalizacji, mówi się o zmianach traktatów, które ograniczą suwerenność państw członkowskich – mówił.

Polska w UE. "Twarda walka o interesy"

– Politycy i urzędnicy unijni bywają czasem trudnym partnerem. Przekonywaliśmy się o tym w ostatnich latach wielokrotnie. Interesy unijnej biurokracji oraz niektórych państw członkowskich nieraz bywają sprzeczne z polskimi. W Unii każdego dnia trwa walka, twarda walka o interesy poszczególnych krajów (...). Dlatego tak ważne będą wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. Od tego, jakich reprezentantów wybierzemy, będzie zależał kierunek, w którym będzie podążała Unia – powiedział prezydent. – Zachęcam państwa do udziału w tych wyborach – dodał.

– Polska jest dziś bezpieczna, dynamicznie się rozwija, ma dobre perspektywy, ale właśnie nasza historia uczy nas, że nic nie jest dane raz na zawsze – zaznaczył Andrzej Duda.

