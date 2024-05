Kalisz: Przedstawiciele świata pracy modlili się u św. Józefa

W zorganizowanych już po raz 32. ogólnopolskich modlitwach świata pracy w Kaliszu uczestniczyły delegacje pracodawców, robotników i rzemieślników, m.in. hutników, górników, stoczniowców, kolejarzy, rybaków. W pielgrzymkę po raz 18. włączyło się Duszpasterstwo Pracodawców i Przedsiębiorców.

W homilii celebrans zaznaczył, że tegorocznej pielgrzymce towarzyszą słowa: "Św. Józefie naucz nas zło dobrem zwyciężać”.

– Te słowa są wezwaniem do św. Józefa i odniesieniem do patrona Solidarności bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Św. Józef jest patronem na nasze czasy, a są to czasy pandemii, wojny na Ukrainie i w innych regionach świata. Tym czasom towarzyszą problemy społeczne, moralne, rodzinne, wykluczenie, osamotnienie, a szczególnie lęk o przyszłość i związany z nim niepokój – mówił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Akcentował, że ta pielgrzymka przebiega także w obliczu starych i nowych wyzwań dla solidarności, dla świata pracy, w atmosferze sprzeciwu polityki klimatycznej Unii Europejskiej związanej z zielonym ładem, zapowiedzią pokojowej i apolitycznej demonstracji w tej sprawie, wezwaniem do dialogu rządu ze światem pracy.

Ubolewał, że we współczesnych czasach często do głosu dochodzi zło. – Zło zawsze będzie próbowało przekonać nas, że jest wszechmocne i nieusuwalne, chce zasiać obojętność i zbudzić tym samym pesymizm. Chce zrobić na nas tak przytłaczające wrażenie, abyśmy uznali, że jest silniejsze od dobra i że w ostatecznym rozrachunku to ono, a nie dobro będzie miało ostatnie słowo – powiedział kaznodzieja.

Potrzeba solidarności

Podkreślił, że św. Józef wskazuje dzisiaj, że solidarność rozkwita tam, gdzie jest zaufanie. – Św. Józef, patron tego miejsca, chce nam dzisiaj powiedzieć, że trzeba zachować w sercu pokój i zaufać Pan Bogu. Jan Paweł II mówił, że „siła i moc pochodzi z pokoju, jaki rodzi się w nas przez wiarę w Chrystusa” – zauważył duchowny.

Przekonywał, że źródło niepokoju tkwi w grzechu. – Jeśli przychodzimy po moc do walki o dobro, do stawania frontalnie wobec rzeczywistości i współczesnych wyzwań to nasza zasadnicza dbałość idzie po linii starania się o pokój Chrystusowy w naszych sercach, w Kościele, który jest ciałem Chrystusa. Gdyby nie krzyż Chrystusa nie byłoby tego pokoju i szczęścia w naszej kondycji – stwierdził duchowny.

Zachęcał robotników i pracodawców do zawierzenia swoich spraw św. Józefowi. – Prośmy św. Józefa, aby ten czas pielgrzymki był czasem wzrastania w ufności i otwartości na Boży głos i drugiego człowieka – powiedział bp Buzun.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Łukasz Buzun zawierzył św. Józefowi pracowników i pracodawców. Uroczystość zakończyła się pod figurą św. Jana Pawła II, gdzie odśpiewano Barkę i złożono kwiaty. Tradycyjnie już biskup podzielił się chlebem ze zgromadzonymi na uroczystości.

Wraz z bp. Łukaszem Buzunem modlili się: duchowieństwo, parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich, miejskich i powiatowych oraz delegacje robotników i pracodawców.

