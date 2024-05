Janusz Korwin-Mikke startuje do Parlamentu Europejskiego

Jak się ostatecznie okazało, Janusz Korwin-Mikke będzie liderem listy komitetu Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie w woj. śląskim. Dla nestora polskich wolnościowców nie znalazło się miejsce na listach Konfederacji, w związku z czym rozpoczął on starania o start na własną rękę. Umieszczenia Korwin-Mikkego na listach Konfederacji chciał Grzegorz Braun, lider Korony, jednak przeważyło większościowe stanowisko kierownictwa pozostałych formacji współtworzących Konfederację.

Korwin-Mikke startuje z Bezpartyjnymi Samorządowcami

Jak podała Polska Agencja Prasowa, w czwartek, na kilka godzin przed końcem terminu, Korwin-Mikke złożył listę z podpisami poparcia w Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach. Polityk potwierdził dziennikarzom agencji, że będzie się ubiegał o mandat europosła.

Na listach komitetu Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie będą przedstawiciele Bezpartyjnych Samorządowców oraz Konfederacji Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Niepodległość (KORWiN). Jest to drugie ugrupowanie KORWiN założone i skupione wokół Korwin-Mikkego, której rejestracja jeszcze nie została uprawomocniona.

Był europosłem ze Śląska

Przypomnijmy, że Korwin-Mikke był już eurodeputowanym z województwa śląskiego w czasach Kongresu Nowej Prawicy. Wówczas, w 2014 roku do Parlamentu Europejskiego wszedł z listy komitetu Nowa Prawica. W 2018 r. zrezygnował z unioparlamentu i wrócił na krajowe podwórko. Zastąpił go kolejny na liście Dobromir Sośnierz.

W latach 2019-2023 Korwin-Mikke, jeszcze jako lider partii KORWiN był posłem, ale w wyborach 2024 r. nie dostał się do Sejmu. Obecnie partia wolnościowców nazywa się Nowa Nadzieja, a kieruje nią Sławomir Mentzen.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów do PKW. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety. Poszczególne partie przedstawiły już listy wyborcze.

