Ankieterzy zapukają do naszych domów. Badania GUS w całej Polsce

GUS rozesłał ponad 23 tys. pism do losowo wybranych gospodarstw domowych na terytorium całej Polski w celu przeprowadzenia badań.

Polacy otrzymują pisma do swoich skrzynek pocztowych. Odbiorcy tych pism mogą spodziewać się wkrótce wizyty ankietera.

Będą odwiedzać domy i pytać o dochody

Badania będą skupiać się na: warunkach mieszkaniowych, poziomie i źródłach dochodów oraz sytuacji materialnej respondentów, stopniu zaspokojenia podstawowych potrzeb, stanu zdrowia, uczestnictwie w procesie edukacji oraz opiece formalnej nad dziećmi, a także aktywności ekonomicznej na rynku pracy oraz cechach demograficznych ankietowanych. Ponadto przeprowadzane będą badania modułowe skupiające się na ocenie, jak potrzeby dzieci są zaspokajane pod względem ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym oraz ocenie dostępu do usług.

Badanie ma na celu pozyskanie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów członkowskich Unii Europejskiej danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz innych aspektów warunków życia.

Ankieter może przeprowadzić wywiad osobiście lub telefonicznie. Istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej (samospis w zakresie pytań z formularza indywidualnego).

Badanie będzie przeprowadzone na terenie całego kraju przez Główny Urząd Statystyczny w terminie od 22 kwietnia do 26 czerwca 2024 r. Zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej, dane zebrane w kwestionariuszu będą traktowane jako poufne. W większości przypadków zaproszenie do udziału w badaniu dostały te osoby, które już wcześniej uczestniczyły w podobnej ankiecie, co ma wpływać na jej wiarygodność. "Najbardziej wiarygodne oceny w badaniu uzyskuje się, jeżeli w badaniu w kolejnych latach uczestniczą te same osoby. Wielu z państwa uczestniczyło w przynajmniej jednym z czterech etapów wspomnianego badania" – wyjaśnił w komunikacie GUS.

Czytaj też:

Inflacja znów zaczęła rosnąć. Pierwsze takie dane GUS od ponad roku