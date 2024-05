Porównał PiS do Targowicy i PKWN. Bezlitosna reakcja na słowa Kierwińskiego

W 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński stwierdził w mediach społecznościowych, że "zawsze, gdy Rzeczpospolita obierała kurs na Zachód pojawiały się siły, które z powrotem wpychały nas w objęcia Rosji".

"Targowica, PKWN i komuniści 1944, PiS 2024... Tym ostatnim raczej jednak to się nie uda" – napisał na platformie X polityk Platformy Obywatelskiej.

Patryk Jaki: Słaba Polska jest w ich interesie

Na jego wpis odpowiedział europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki. "Nie" – odparł eurodeputowany i podkreślił, że Polskę zniszczył układ zachodniego i wschodniego absolutyzmu, który nienawidził naszej wolności.

"Układ Prus i Rosji został spisany już w tajnym protokole w Poczdamie. Jego najważniejszy element to '(…)przeciwstawianie się wszelkim próbom reform w państwie polskim(…)'. Dziś również jest wiele układów Rosja – Niemcy przeciwko Polsce jak NordStream i nie wykluczam, że kiedyś poznamy również ich umowę 'aby pilnować braku reform w III RP' ponieważ słaba Polska jest w ich interesie" – wskazał.

Polityczni agenci Rosji i Niemiec. Jaki do Kierwińskiego: "Tak było wtedy, i tak jest dziś"

Patryk Jaki zwrócił uwagę, że żadne z działań wymierzonych w Polskę nie zakończyłyby się powodzeniem, gdyby nie fakt, że Prusy i Rosja znajdywali w naszym kraju swoich politycznych agentów, "czasem przekupionych, a czasem po prostu tylko uznających odmowę do prowadzenia niezależnej polityki polskiej".

"Tak było wtedy, i tak jest dziś. Targowica to ludzie niewierzący w samodzielną Polskę i jej projekty (dziś na np. CPK) a walczyli z tymi zdrajcami Polacy, dla których Rzeczpospolita samodzielna to coś za co warto oddać życie" – napisał i dodał: "Więc była dychotomia, ale inna. Nie było złej Rosji i dobrych Niemiec, zachodu. Była Partia Wolności – partia Polska i partia zwierzchności – patia antyPolska".

