"Obrzydliwy cham". Po wpisie posła Trzeciej Drogi w sieci zawrzało

To jest obrzydliwe, co pan napisał. Tak wygląda w rzeczywistości szacunek do kobiet u posłów Hołowni. Swoje koleżanki też tak traktujecie? – zapytała posła Trzeciej Drogi Sławomira Ćwika Anita Czerwińska z PiS. To tylko jedna z wielu reakcji na oburzający wpis tego polityka.

Poseł Trzeciej Drogi Sławomir Ćwik, ubiegający się obecnie o mandat w Parlamencie Europejskim, opublikował w sobotę w mediach społecznościowych zdjęcie plakatu wyborczego Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Rzeczniczka Konfederacji również startuje w czerwcowych wyborach. "Większość kandydujących eksponuje głowę bo chce pracować głową i tego oczekują wyborcy. Ale nie wszyscy" – napisał na platformie X parlamentarzysta. Oburzenie po wpisie posła Trzeciej Drogi. "Swoje koleżanki też tak traktujecie?" Jego wpis natychmiast wywołał lawinę oburzenia. W obronie Zajączkowskiej-Hernik stanęli nie tylko jej partyjni koledzy, ale również politycy innych ugrupowań. "Tak wygląda w rzeczywistości szacunek do kobiet u posłów Hołowni. Swoje koleżanki też tak traktujecie?" – zapytała była rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska, określając wpis Ćwika jako "obrzydliwy". "Ależ jedynka na Lubelszczyźnie Hołowni błysnęła chamstwem i pogardą. Jeśli to nie jest mizoginia, to co nią jest?" – napisał z kolei Jan Kanthak z Suwerennej Polski. Ostro zareagował jeden z liderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, który nazwał posła Trzeciej Drogi "obrzydliwym chamem". Co ciekawe, głos zabrał także Roman Giertych, który poradził Ćwikowi skasowanie wpisu. "Jest obrzydliwy" – ocenił. "Nie wystarczy chamie, że skasujesz wpis" Post ostatecznie zniknął z platformy X. Dla Sławomira Metzena to jednak za mało. "Nie wystarczy chamie z Trzeciej Drogi, że skasujesz wpis. Powinieneś jeszcze kupić kwiaty i przeprosić Ewę!" – podkreślił. Do sprawy odniosła się też sama zainteresowana. "Panie Ćwik w internecie nic nie ginie. Nie pozdrawiam!" – podkreśliła, publikując screen wpisu posła TD. Zwróciła się też do lidera tego ugrupowania Szymona Hołowni, wskazując że "Hołownia wstyd mieć takich ludzi u siebie". twitter Na jej komentarz odpowiedział z kolei poseł Ćwik. Przeprosiny jednak z jego strony się nie pojawiły. "Szanowna Pani Ewo – ja Pani zdjęcia na baner nie wybierałem. To Pani zdecydowała i cel Pani osiągnęła – jest dyskusja i ludzie komentują jak komentują. Moje skojarzenie było związane z chodzeniem za własnymi sprawami ale jak widzę komentarze to jestem w mniejszości. Miłego dnia" – napisał. "Ja wybierałam to zdjęcie, jest ładne, eleganckie i z klasą. W przeciwieństwie do pana" – odpowiedziała natychmiast rzeczniczka Konfederacji. twitterCzytaj też:

