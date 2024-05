Kurski wraca do PiS. Kaczyński dał zielone światło

2 maja upłynął termin zgłaszania do Państwowej Komisji Wyborczej list kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do PE odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Kandydaci PiS do europarlamentu

Na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 5, obejmującym województwo mazowieckie, ale bez Warszawy, "jedynką" został Adam Bielan. Tuż za nim znalazł się były prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Trzecią pozycję na liście zajęła Maria Koc. Według prognoz przedwyborczych, PiS zdobędzie na Mazowszu najprawdopodobniej dwa mandaty.

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek otrzymał pierwsze miejsce na liście PiS w województwie podkarpackim. Z kolei Maciej Wąsik został "jedynką" na liście obejmującej województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. Na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego zobaczymy także m.in. byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz byłą premier Beatę Szydło.

Kurski wraca do PiS

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, Jacek Kurski tuż przed rejestracją list do europarlamentu został po raz kolejny przyjęty do Prawa i Sprawiedliwości. Według relacji WP, byłego szefa TVP przyjęto do partii "po cichu", bez ogłaszania tego faktu publicznie, a wniosek w tej sprawie miał podpisać sam prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jacek Kurski od 10 lat był bezpartyjny. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. odszedł z Solidarnej Polski (obecnie Suwerenna Polska). Polityk miał złożyć wniosek o przyjęcie do PiS kilka miesięcy temu, gdy kończył pełnić funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w Banku Światowym. "Już wtedy wiedział, że chce zaangażować się w życie partyjne i ubiegać się o kandydowanie w wyborach" – wskazała Wirtualna Polska.

Kurski po raz pierwszy wstąpił do PiS w 2001 r. Potem związał się z Ligą Polskich Rodzin. W struktury PiS polityk powrócił w 2004 r., po czym w 2005 r. został czasowo wykluczony z partii. Kolejne wykluczenie nastąpiło w 2011 r. W 2012 r. Kurski związał się z partią Zbigniewa Ziobry.

