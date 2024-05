W szkołach ruszył program "Edukacja z wojskiem"

W szkołach na terenie całego kraju rozpoczynają się pierwsze zajęcia przygotowane wspólnie przez resorty obrony narodowej i edukacji. Program "Edukacja z wojskiem" ma trwać sześć tygodni od 6 maja do 20 czerwca. Pilotaż programu obejmie blisko 3,5 tys. szkół w całej Polsce.

"3-lekcyjne szkolenia połączą teorię i praktykę. Będą zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych. Ich nadrzędnym założeniem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny" – czytamy na stronie internetowej resortu obrony

Edukacja z wojskiem

W uroczystości inaugurującej start programu w połowie kwietnia wzięli udział minister edukacji narodowej Barbara Nowacka oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Politycy podpisali list intencyjny.

– Aby Polska była bezpieczniejsza, doszliśmy do wspólnego wniosku, że trzeba wejść z edukacją o bezpieczeństwie do szkół, pokazać wojsko w szkole, pokazać, co można zrobić, pokazać, jak przygotować się na momenty kryzysowe, jak udzielać pierwszej pomocy. (…) Dlaczego dla dzieci? Dlaczego tak wcześnie zaczynamy? Bo z bezpieczeństwem, przygotowaniem na zagrożenia trzeba się oswajać i być na to gotowym w każdym momencie. Nie możemy zostać zaskoczeni – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

Istotą przedsięwzięcia i jej głównym celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Stanowi odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem, przekazali przedstawiciele rządu.

