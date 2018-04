Sukces Krajowej Administracji Skarbowej. W budżecie zostały ponad 42 mld zł więcej

"Ambitne cele są realizowane"

Resort finansów informuje: "Krajowa Administracja Skarbowa połączyła najlepsze doświadczenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Jej utworzenie było odpowiedzią na oczekiwania podatników oraz na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Nowoczesna administracja skarbowa miała zapewnić skuteczny pobór należności podatkowych i celnych, ale też ochronę uczciwego biznesu. Analiza pierwszego roku funkcjonowania KAS wskazuje, że ambitne cele są realizowane".

– W minionym roku mogliśmy odnotować bardzo spektakularny efekt uszczelnienia systemu podatkowego, a do budżetu popłynęły dodatkowe miliardy złotych, m.in. z podatku VAT. To jest w bardzo dużej mierze efekt działania skonsolidowanych służb skarbowych – powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

42,5 mld zł więcej

Pierwszy rok działania KAS to przede wszystkim wyższe wpływy budżetowe. Dochody pobrane przez KAS w 2017 r. z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz cła były wyższe w porównaniu do dochodów uzyskanych w 2016 r. o około 42,5 mld zł, tj. o ponad 15%. Wzrost wpływów nastąpił we wszystkich rodzajach podatków.

– Przed Krajową Administracją Skarbową kolejny rok trudnych wyzwań. Wśród najważniejszych z nich trzeba wymienić dalsze konsekwentne dbanie o szczelność systemu poboru podatków, o wyprzedzanie tych, którzy próbują omijać prawo. Ważne jest też podnoszenie efektywności – także kosztowej – działania administracji skarbowej oraz unowocześnianie i informatyzacja. To właśnie analityka i systemy informatyczne mogą dziś w największym stopniu podnosić skuteczność KAS. Jej celem powinno być też podnoszenie jakości obsługi podatnika. Bardzo zależy mi, żeby ta służba była przyjazna dla właściwie wypełniających swoje obowiązki podatkowe, żeby KAS traktowała po dżentelmeńsku rzetelnych podatników, a bardzo konsekwentnie rozprawiała się z zuchwałymi oszustwami – powiedziała minister finansów.