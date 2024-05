Aerostaty "Barbara" dla Polski. Gen. Kuptel: Jesteśmy pierwszym krajem w Europie

– Zostały tylko elementy, które muszą zostać dograne, abyśmy mogli złożyć podpis pod tym dokumentem – powiedział w Polsat News gen. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia.

Jak podano, pod aerostaty zostaną podwieszone radary, które z Polski będą nadzorowały niebo nad Ukrainą, Białorusią i Królewcem. Aeorstaty z dużą dokładnością będą obserwować cele nawet na bardzo niskich wysokościach. System umożliwia kontrolę przestrzeni powietrznej efektywniej od naziemnych radiostacji, ale bez limitów czasowych wynikających z wytrzymałości załóg. Zaletą aerostatów są także znacznie niższe koszty użytkowania. Dozór naszego nieba będzie możliwy 24/7.

– Jest to system unikalny, bardzo zaawansowany technicznie i multirozpoznawczy. Będziemy w stanie obserwować każdy obiekt, który nieuprawniony znalazłby się na terytorium naszego kraju, terytorium NATO. Będziemy w stanie podjąć wcześniejsze działania, by zneutralizować zagrożenie – wyjaśnił generał.

Wojskowy tłumaczył, że aerostaty likwidują problem tzw. cienia radiolokacyjnego, czyli trudności z wykryciem nisko lecących rakiet. – Obiekt, który znajduje się w bliskiej odległości od stacji naziemnej albo sama krzywizna Ziemi powodują, że mamy cień, w którym może dany obiekt poruszać się w poczuciu braku zagrożenia i możliwości zwalczania. W tym wypadku ten element jest niwelowany – powiedział szef Agencji Uzbrojenia.

Lepiej chronione niebo

– Biorąc pod uwagę, że są to bardzo zaawansowane systemy i widzące dosyć daleko w głąb, to z uśmiechem patrzę w przyszłość, jeśli chodzi o zdolności do obrony naszego nieba – ocenił generał. Wojskowy podkreślił, że Polska będzie pierwszym krajem w Europie, który dysponować będzie takim systemem.

26 maja 2023 roku Polska wysłała zapytanie do Stanów Zjednoczonych w ramach procedury FMS o możliwość kupna aerostatów w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym.

7 lutego 2024 roku amerykańska agencja ds. współpracy obronnej poinformowała, że Departament Stanu udzielił zgody na zakup przez Polskę systemu aerostatów rozpoznawczych i wczesnego ostrzegania

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. "Wojsko USA może być zmuszone walczyć"Czytaj też:

Holenderskie F-16 dla Ukrainy już jesienią