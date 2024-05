"Oddał Polskę w prezencie". Była premier alarmuje: Tusk się na to zgodził

Była premier zabrała we wtorek głos za pośrednictwem mediów społecznościowych. W swoim wpisie odniosła się do decyzji, jaką – według Komisji Europejskiej – podjął premier Donald Tusk.

Beata Szydło: Tusk zgodził się na uznanie nadrzędności prawa UE nad polskim

"Komisja Europejska poinformowała, że rząd Tuska zgodził się na uznanie całkowitej nadrzędności prawa UE nad polskim. Oznacza to, że pełną kontrolę nad każdym aspektem życia Polaków otrzymują brukselscy urzędnicy" – ma[osaa ma platformie X Beata Szydło.

Jak podkreśliła, nic więc dziwnego, że Ursula von der Leyen jest taka zachwycona Tuskiem. "Dziś szefowa KE przyjechała oficjalnie odebrać hołd lenny od swojego wiernego wasala, który dał jej Polskę w prezencie" – dodała.

Ursula von der Leyen: Chcę budować koalicję z Tuskiem i Platformą Obywatelską

Ostatnie dwa zdania wpisu europosłanki Prawa i Sprawiedliwości były nawiązaniem do dzisiejszej wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej w Polsce. Ma ona związek z rozpoczętym we wtorek XVI Europejskim Kongresem Gospodarczym. Ursula von der Leyen wzięła udział w sesji otwierającej to wydarzenie. Wcześniej przy okazji rozmowy z Polską Agencją Prasową powiedziała kilka ciepłych słów na temat szefa polskiego rządu.

– Przyjechałam do Polski, żeby oznajmić, iż chcę budować z Donaldem Tuskiem oraz z Platformą Obywatelską koalicję na rzecz silnej Europy – oświadczyła Ursulna von der Leyen. Jak wyjaśniła, chodzi o koalicję, "która sprawi, że centrum przeciwstawi się skrajnościom, a Europa stanie się silniejsza, zamożniejsza i bezpieczniejsza".

W wywiadzie szefowa KE wyraziła też nadzieję na inicjatywę Polski w wysiłkach na rzecz budowy "europejskiej unii obronnej". – Potrzebujemy Europy, która potrafi się obronić – podkreśliła.

