Sejmik przerwał obrady. Tarcia wewnątrz koalicji

Tarcia wewnątrz koalicji przerwały pierwszą sesję sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego – donosi Radio Olsztyn.

Na inauguracyjnym posiedzeniu radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. W pewnym momencie klub Trzeciej Drogi złożył wniosek o tygodniową przerwę w obradach. – Było za mało czasu na przeprowadzenie pewnych rozmów z ewentualnym koalicjantem. Myślę, że teraz ten czas się znajdzie – tłumaczył radny Jan Bobek z PSL.

Nie dogadali się w sejmiku warmińsko-mazurskim

Wniosek Trzeciej Drogi poparli radni Prawa i Sprawiedliwości. "Dotychczasowy marszałek województwa Marcin Kuchciński z Koalicji Obywatelskiej w trakcie głosowania wyglądał na wyraźnie zaskoczonego, a po głosowaniu przyznawał, że jego ugrupowanie oczekiwało innego przebiegu sesji" – relacjonuje Radio Olsztyn. – Tu wkradło się pewne nieporozumienie – stwierdził Kuchciński.

Z powodu uchwalenia przerwy w obradach nie udało się wybrać przewodniczącego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Z nieoficjalnych doniesień medialnych wynika, że brak umowy koalicyjnej to efekt dyskusji dotyczących wejścia do zarządu województwa osób związanych z partiami, które tworzą koalicję rządową (Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL, Nowa Lewica), ale nie weszły do sejmiku.

Szef warmińsko-mazurskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, senator Gustaw Marek Brzezin przyznał, że problem z umową koalicyjną w regionie to efekt ogólnopolskich ustaleń.

Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbyły się 7 kwietnia. W sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Koalicja Obywatelska zdobyła 13 mandatów, PiS – 11, a Trzecia Droga – 6. W samorządzie od 2006 r. rządzą Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. W poprzedniej kadencji sejmiku funkcję marszałka województwa pełnił najpierw Gustaw Marek Brzezin z PSL, a po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 r. (kiedy Brzezin uzyskał mandat senatora) – Marcin Kuchciński z KO.

