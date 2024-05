Dezerter z Rosji przedostał się nielegalnie do Polski. Został zatrzymany

"Straż Graniczna potwierdza zatrzymanie dezertera z Rosji. To 41-letni mężczyzna, który nielegalnie przekroczył granicę z Białorusi do Polski. Prowadzone są wobec niego dalsze czynności" – czytamy w komunikacie SG. Mężczyzna wykorzystał szlak, którym próbują na Zachód przedostawać się nielegalni migranci z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Wcześniej rozgłośnia RMF FM informowała, że podlascy strażnicy graniczni zatrzymali dezertera tuż po przekroczeniu białoruskiej granicy. W momencie zatrzymania, dezerter miał być ubrany po cywilnemu, nie miał przy sobie broni. Jak informuje RMF FM, wszystko wskazuje na to, że mężczyzna próbował nielegalnie dostać się do naszego kraju przez Białoruś, prosto z ukraińskiego frontu. Aktualnie jest sprawdzany przez polskie służby.

Stacja ustaliła, że przy Rosjaninie znaleziono rosyjskie dokumenty wojskowe – wśród nich kontrakt z armią obejmujący udział w działaniach zbrojnych przeciwko Ukrainie.

Wciąż niestabilna sytuacja na granicy z Białorusią

Na granicy Polski z Białorusią niemal codziennie dochodzi do nielegalnych prób przedostania się na nasze terytorium.

"Grupa kilkudziesięciu migrantów usiłowała przedrzeć się do Polski przez graniczną rzekę Przewłoka. Polskie służby ochraniające granicę czekały na swoich posterunkach. W rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Białowieży wieczorem 6 maja doszło do próby siłowego przekroczenia granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom. Grupa kilkudziesięciu cudzoziemców próbowała nielegalnie w ten sposób dostać się do Polski. Cudzoziemcy byli agresywni – rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku polskich służb, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy. Większość migrantów na widok polskich patroli wycofała się w głąb Białorusi. Wobec pozostałych cudzoziemców, którym udało się nielegalnie przekroczyć granicę naszego państwa, prowadzone są czynności zmierzające do ich zatrzymania" – podano we wtorkowym komunikacie SG.

