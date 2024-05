Pereira znalazł nową pracę. Będzie felietonistą katolickiego tygodnika

"Dzielimy się z Wami naszą radością i witamy na naszym portalu nowego felietonistę Pana @SamPereira_, który będzie dzielił się z nami swoim punktem widzenia" – napisano na oficjalnym profilu tygodnika na platformie X.

Przed przejęciem mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska Samuel Pereira pełnił funkcje wiceszefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz szefa portalu TVP Info. Teraz dziennikarz został felietonistą "Niedzieli", gdzie będzie miał swoją rubrykę zatytułowaną "Mój punkt widzenia".

Jak się okazuje, Pereira zadebiutował już na łamach tygodnika. W swoim pierwszym tekście przypomniał o roli, jaką "Niedziela" odegrała w Polsce na przestrzeni prawie 100 lat, odkąd zaczęła się ukazywać drukiem. Dalej dziennikarz wskazuje, że polska historia, zamiast łączyć rodaków, dzieli nasze społeczeństwo. Wspomniał przy tym o kontrowersyjnych reformach przeprowadzonych przez minister Barbarę Nowacką.

Wywiad dla Stanowskiego

Po usunięciu z mediów publicznych Samul Pereira zniknął z życia publicznego. Głośno zrobiło się o nim kilkanaście tygodni temu, kiedy udzielił wywiadu Krzysztofowi Stanowskiemu na Kanale Zero.

W trakcie rozmowy nie zabrało trudnych pytań – o zarzuty o propagandowy charakter mediów publicznych za rządów PiS oraz osobistych wycieczek Stanowskiego pod adresem Pereiry. Po wyemitowaniu rozmowy dziennikarz przyznał się, że to on zabiegał o występ u Stanowskiego.

– Faktem jest, że napisałem do Krzysztofa Stanowskiego po tym, kiedy zobaczyłem, jak wystartował jego kanał i zobaczyłem, że jest to przestrzeń w internecie, która budzi duże zainteresowanie. Celem było dotarcie do szerszego grona opinii publicznej z tym, co się dzieje w TVP – powiedział Samuel Pereira w rozmowie na antenie telewizji WPolsce.

