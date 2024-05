Koalicja odrzuciła obywatelski projekt ustawy sprzeciwiający się roszczeniom wobec Polski

Ustawa 447 – Justice for Uncompensated Survivors Today/JUST Act (sprawiedliwość dla ofiar, którym nie zadość uczyniono) to amerykański akt prawny, który dotyczy restytucji mienia ofiar Holocaustu.

Ustawa 447 zobowiązuje Departamentu Stanu USA do złożenia sprawozdania na temat sytuacji zwrotu mienia pożydowskiego oraz stanowi podstawę prawną do udzielania przez kanały dyplomatyczne USA wsparcia w odzyskiwaniu pożydowskich majątków bezspadkowych. Stany Zjednoczone mają wspomagać międzynarodowe organizacje wspierające ofiary Holocaustu.

Koalicja odrzuciła STOP 447

Obywatelski projekt ustawy STOP 447 firmował Robert Bąkiewicz. Propozycja została złożona w Sejmie w styczniu 2020 r. Ówczesna władza nie podjęła sprawy. Temat wrócił w obecnej kadencji. 26 kwietnia, a następnie 8 maja odbyło się pierwsze czytanie projektu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba złożył wniosek o odrzucenie ustawy,

Przeciwko odrzuceniu projektu STOP 447 głosowały: PiS, Konfederacja oraz koło Kukiz’15. Łącznie 192 posłów. Więcej głosów (228) mieli jednak po swojej stronie przeciwnicy zabezpieczenia mienia bezspadkowego w formie przedłożonej ustawy: KO, Trzecia Droga oraz Lewica. Obywatelski projekt ustawy trafił do kosza.

Roszczenia wobec mienia bezspadkowego

Przeciwnicy amerykańskiej ustawy 447 JUST argumentują, że jest niezgodna z polskim i międzynarodowym porządkiem prawnym. W zachodnich systemach prawnych mienie bezspadkowe przechodzi na Skarb Państwa danego kraju. Nie chodzi tu bowiem o realne majątki następców prawnych, których można dochodzić w normalnym postępowaniu spadkowym, lecz o mienie, co do którego nie ma spadkobierców, czyli nie podlegające dziedziczeniu. Oznacza to, że organizacje żydowskie nie mają podstaw prawnych do roszczeń wobec tego majątku.

Osobną kwestią jest fakt, że nie żadnego ma powodu, dla którego Polacy mieliby wypłacać komukolwiek jakiekolwiek pieniądze. W II wojnie światowej naród polski był po stronie ofiar, a nie sprawców i sam poniósł olbrzymie straty osobowe.

Jak przypomina portal nczas.info "kwoty roszczeń organizacji żydowskich sięgają nawet 300 miliardów dolarów – to trzykrotność rocznego budżetu Polski. Wypłacenie takiej sumy oznaczałoby kompletne bankructwo i upadek gospodarczy naszego kraju lub przejęcie polskiego mienia przez organizacje żydowskie".

Ustawa JUST 447 została podpisana w 2018 roku przez ówczesnego prezydenta USA, Donalda Trumpa. Jest konsekwencją Deklaracji Terezińskiej, sygnowanej przez 46 państw, w tym Polskę, w czerwcu 2009 roku.

Czytaj też:

Ustawa 447. Żydom zapłacili już NiemcyCzytaj też:

"To jest dla Polski katastrofa, to jest po prostu okupacja". Michalkiewicz o ustawie 447