Dwóch Ukraińców próbowało uciec przed poborem do Polski

Ukraińcy nie przestają próbować nielegalnie przedostać się do Polski. Nadal jednak w większości przypadków są zawracani na granicy. W ten weekend dwóch obywateli Ukrainy próbowało przedostać się do Polski przez Bug. Jednego ze zdesperowanych mężczyzn odnalazła Straż Graniczna w pobliżu granicy ukraińsko-polskiej w niedzielę rano. Drugi został zatrzymany przez polskich funkcjonariuszy.

"Nieznana osoba na widok funkcjonariuszy Straży Granicznej zaczęła uciekać i popłynęła na sąsiedni brzeg. Strażnicy graniczni poinformowali swoich kolegów po drugiej stronie granicy. Straż Graniczna RP zatrzymała mężczyznę” – napisano w komunikacie Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Później okazało się, że zatrzymany to 31-letni mieszkaniec obwodu sumskiego. W czasie stanu wojennego nie miał podstaw prawnych do wyjazdu za granicę, dlatego zdecydował się na próbę nielegalnego przedostania się do Polski.

"Co prawda nie przebywał w Polsce długo, gdyż polska straż przekazała go w ramach readmisji funkcjonariuszom Straży Granicznej oddziału wołyńskiego. Funkcjonariusze sporządzili w sprawie obywatela protokół administracyjny w trybie art. 204-1 Kodeksu postępowania karnego, a przedstawiciele TSK i SP wręczyli poborowemu wezwanie” – poinformowali funkcjonariusze ukraińskiej Straży Granicznej.

Ukraińcy uciekają przed poborem

Takich historii jak ta ukraińskie media przytaczają wiele.

"Toczy się także postępowanie w sprawie wykroczenia administracyjnego i wezwanie do zapłaty wobec 26-letniego mieszkańca obwodu donieckiego, który dzień wcześniej tą samą drogą próbował nielegalnie przedostać się do Polski” – czytamy w komunikacie.

W sprawach obu mężczyzn decyzję podejmie sąd. Obecnie trwają czynności mające na celu identyfikację osób, które mogły mieć związek z nielegalnym transportem obywateli przez granicę ukraińsko-polską.

