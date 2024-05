"Dzisiaj" TV Republika z gigantycznym wzrostem

Jak wynika z analizy serwisu Wirtualnemedia.pl, na pozycji lidera oglądalności wśród programów informacyjnych w kwietniu utrzymały się "Fakty" emitowane w TVN i TVN24 BiS. Największy spadek oglądalności odnotowała "Panorama" TVP2, a gigantyczny wzrost zanotował program "Dzisiaj" Telewizji Republika.

Ogromny wzrost oglądalności "Dzisiaj" TV Republika

"Fakty" TVN i TVN24 BiS oglądało w kwietniu średnio 2,29 mln widzów. Stanowi to 21,09 proc. udziału w rynku telewizyjnym (spedek o 3,69 proc.).

Na drugim miejscu znalazł się serwis "19.30", który zastąpił "Wiadomości" w TVP. Średnia widownia programu w TVP1, TVP Info i TVP Polonia wyniosła 1,48 mln osób i spadła o 35,76 proc. w porównaniu z "Wiadomościami" z kwietnia ubiegłego roku.

Podium zamykają "Wydarzenia" Polsatu, emitowane też w Polsat News i Wydarzeniach 24. Widownia dziennika na trzech antenach wyniosła 1,4 mln osób. (spadek o 11,74 proc.).



Czwarte miejsce zajął "Teleexpress", którego oglądalność w Jedynce, TVP Info i TVP Polonia w ciągu roku zmniejszyła się o 31,71 proc. i wynosi obecnie 1,31 mln osób (16,98 proc. udziału).

Na piątej pozycji znalazła się "Panorama" TVP2, Jej oglądalność zmniejszyła się najbardziej w zestawieniu – aż o 65,04 proc.

Szóste miejsce przypadło serwisowi "Dzisiaj" TV Republika. Program może pochwalić się gigantycznym wzrostem w porównaniu do poprzedniego roku. W kwietniu 2024 roku śledziło go 371 tys. widzów, co oznacza wzrost aż o 3077 proc. w porównaniu do kwietnia ub.r.

Kolejny sukces Telewizji Republika. Wzrost o ponad 3277 proc.

Wirtualne Media opublikowały wcześniej ranking polskich stacji telewizyjnych. Serwis dotarł do danych Nielsen Audience Measurement. Wynika z nich, że pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych stacji telewizyjnych w kwietniu 2024 roku zajął Polsat. Średni dobowy udział kanału względem kwietnia 2023 roku zwiększył się o 0,43 proc. i wyniósł 7,07 proc. Stacja na pozycję lidera awansowała z miejsca trzeciego.

Na drugą lokatę z pierwszej spadła TVP2, której udział w analizowanym okresie zmniejszył się o 8,82 proc. do 7,03 proc.

Podium zamyka telewizja TVN. Udział tej stacji w zeszłym miesiącu wyniósł 7,01 proc. (w górę o 4,32 proc.).

Na kolejnych pozycjach uplasowały się: TVP1 z 6,79 proc. udziału (spadek o 10,19 proc.), TVN24, której udział wzrósł o 28,18 proc. do 6,05 proc., TVN7 z wynikiem 3,28 proc. (spadek o 4,93 proc.) i TV4 pl z 3,05 proc. udziału ze spadkiem o 7,01 proc.

8. miejsce zajęła TV Republika, która od grudnia br. zyskała bardzo wielu nowych widzów. Jej wynik poszedł w górę względem kwietnia ub.r. aż o 3277,78 proc. Udział tego kanału w kwietniu br. wyniósł 3,04 proc.

Polsat News zajął 12. miejsce w zestawieniu, a TVP Info uplasowało się na 16. lokacie.

Czytaj też:

"Prawdziwe piekło kobiet balowało w TVN". TV Republika o promowaniu KaźmierskiejCzytaj też:

Gwiazda TVP wróci do telewizji? "Otrzymałam dwie przemiłe propozycje"