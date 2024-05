"Wielkie lotnisko w szczerym polu". "Wyborcza" publikuje list przeciw CPK

To już drugi taki list. Pierwszy opublikowano w lutym. "9 maja grono to poszerzone o prezesów portów lotniczych w Gdańsku i Łodzi oraz przedstawiciela linii czarterowych Enter Air wystosowało kolejny. (...) Inicjatorem powstania listu otwartego na temat CPK jest Marek Serafin – ekspert rynku lotniczego, w przeszłości związany z liniami LOT" – czytamy.

W apelu wskazano, że ze względu na potwierdzenie "możliwości bardzo znacznego rozwoju i wzrostu przepustowości lotnisk Chopina i w Modlinie", szybka budowa CPK nie jest konieczna.

"Znamy wyniki rynku polskiego w 2023 r. Łączna liczba pasażerów obsłużonych przez porty lotnicze wzrosła, w porównaniu z 2019 r. o 6,5 proc. Jednak na Lotnisku Chopina przewozy linii sieciowych były wciąż mniejsze niż w tamtym rekordowym roku. Rozbudowywany będzie port Chopina i w Modlinie, a ich łączna przepustowość zbliży się, a być może nawet przekroczy 40 mln pasażerów. Przez wiele lat możliwości te były blokowane przez poprzednich decydentów, aby sztucznie wymusić szybką, 'pożarową' budowę zupełnie nowego lotniska" – zarzucają sygnatariusze listu, wśród nich m.in. badacze z polskich uczelni.

Piszą o lotnisku "w szczerym polu"

Przekonuje się, że planowane w ramach CPK "szprychy kolejowe" to inwestycja bezsensowna, której należy zaniechać. Podkreślono, że "gdy w grę wchodzą gigantyczne nakłady ze środków publicznych, jakie pociąga za sobą inwestycja w nowe lotnisko, możemy, a nawet jesteśmy zobowiązani do ignorowania sztucznie wytwarzanej i nakręcanej atmosfery ogromnego pośpiechu".

Podpisani pod listem opowiadają się za rozbudową lotnisk Chopina i Modlin. "Rozbudowa dwóch lotnisk warszawskich czyni realnym ich funkcjonowanie jako systemu o koordynowanej strategii handlowej przez co najmniej dziesięć lat. Otwiera to możliwość, a właściwie konieczność, rzetelnej analizy wariantów alternatywnych dla projektu 'wielkiego lotniska w szczerym polu'. Musimy pamiętać, że z wielu powodów jest właściwie pewne, że nawet, gdy zostanie wybrany wariant z nowym lotniskiem, to będzie to inny port/inna infrastruktura niż CPK" – czytamy.

