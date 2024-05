"Sytuacja nie jest najlepsza". Europosłanka o stanie Zbigniewa Ziobry

Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry Beata Kempa przekazała w programie "Fakt Live". Eurodeputowana Suwerennej Polski potwierdziła wcześniejsze, nieoficjalne informacje, w myśl których u byłego ministra sprawiedliwości, a jednocześnie lidera jej ugrupowania nastąpiły komplikacje.

Beata Kempa: To odbiło się na stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry

– Chcę powiedzieć jasno, że sytuacja nie jest najlepsza. Pan minister będzie musiał się prawdopodobnie poddać kolejnemu zabiegowi z powodu komplikacji, które nastąpiły – poinformowała Beata Kempa.

Euoposłanka nie ma wątpliwości, że na pogorszenie kondycji Zbigniewa Ziobry wpłynęły działania rządu Donalda Tuska.

– Uważam, że to, co się stało, to co zrobiła "Koalicja 13 Grudnia" i prokuratura oraz służby, które weszły do mieszkania właśnie wtedy, kiedy powinien bardzo mocno pan minister na siebie uważać, być w czasie rekonwalescencji. Moim zdaniem dzisiaj odbiło się na jego zdrowiu – podkreśliła.

Choroba, operacja, przerwane konsultacje i powrót do kraju

Przypomnijmy, że były minister sprawiedliwości jest w trakcie terapii onkologicznej w związku ze zdiagnozowaniem u niego złośliwego raka przełyku. Przeszedł już bardzo ciężką operację usunięcia nowotworu. Pod koniec marca przebywał na konsultacjach medycznych za granicą. Polityk postanowił jednak natychmiast wrócić do kraju, kiedy tylko dowiedział się, że do jego domu wkroczyli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wtedy też lider Suwerennej Polski po raz pierwszy od miesięcy rozmawiał z dziennikarzami. Później udzielił jeszcze kliku wywiadów. Od tamtej pory jednak rzadko zabiera publicznie głos.

