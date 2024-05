Marcin Kierwiński podał się do dymisji

Informację o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji przekazał w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24 sam zainteresowany.

Kierwiński: Złożyłem dymisję

– Złożyłem dymisję na ręce premiera – poinformował Marcin Kierwiński na kilka godzin przed ogłoszeniem przez Donalda Tuska zmian w rządzie.

Przed dwoma dniami szef rządu zapowiedział, że w piątek przyjmie dymisje czterech ministrów i ogłosi nazwiska ich następców. Ma to nastąpić podczas konferencji o godzinie 9.12.

Z rządu mają odejść ministrowie, którzy znaleźli się na listach kandydatów Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Są to minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, który rezygnację złożył natychmiast po ogłoszeniu liderów list wyborczych, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister aktywów państwowych Borys Budka.

Siemoniak zastąpi Kierwińskiego?

Z nieoficjalnych ustaleń Informacyjnej Agencji Radiowej wynika, że Kierwińskiego na funkcji szefa MSWiA zastąpić ma Tomasz Siemoniak, który obecnie jest ministrem koordynatorem służb specjalnych.

Informacji tej nie potwierdził w TVN24 Kierwiński. Podkreślając, że "decyzje personalne dopiero przed nami", dodał: "Natomiast jeżeli będzie to Tomasz Siemoniak, to to jest bardzo dobry wybór. Tomek Siemoniak to doświadczona osoba, pracował w tym resorcie, dziś nadzoruje służby. Był wicepremierem, ministrem obrony narodowej".

Czytaj też:

Rekonstrukcja rządu. Konferencja Tuska w piątek o nietypowej godzinieCzytaj też:

"Szok, narady kryzysowe". Panika w warszawskiej PO po decyzji TuskaCzytaj też:

Burza wokół Kierwińskiego. Minister został przebadany alkomatem