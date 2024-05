PO chce własnej komisji ds. rosyjskich wpływów. Jest głos z BBN

Premier Donald Tusk zdecydował o reaktywacji komisji ds. rosyjskich wpływów. Miałaby ona objąć także weryfikację wpływów Białorusi. Komisja może rozpocząć prace w ciągu kilku tygodni. Jest już projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie.

Prezydent jest na "tak"

Wiadomo, co o funkcjonowaniu takiej komisji sądzi prezydent. "Prezydent od dawna stoi na stanowisku, że kwestia zagrożenia rosyjskimi wpływami powinna zostać zbadana i obejmować okres nawet dwóch dekad. Co więcej, taka komisja powinna powstać od razu po wybuchu wojny na Ukrainie tak jak miało to miejsce także w innych krajach; dziś wszelkie działania są wręcz spóźnione. Prezydent podnosił to kilkukrotnie" – napisał na portalu X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

"Dobrze, że obecny rząd zaczyna podzielać to stanowisko. Prezydent deklaruje, jak i oczekuje współpracy w tej sprawie. Do konkretnych propozycji Prezydent odniesie się po ich przedstawieniu" – zaznacza Siewiera.

Jak dodał, prezydentowi zależy, aby działania nie miały charakteru politycznego. "Temu służyła prezydencka nowelizacja ustawy przyjętej przez poprzedni parlament. Prezydent oczekuje udziału ekspertów i rzetelnych wniosków dotyczących wzmacniania państwa. Nie politycznej gry" – podkreśla szef BBN.

Siemoniak: Jeszcze w maju rząd przyjmie projekt

O wznowieniu prac komisji rozmawiano także podczas posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Minister Tomasz Siemoniak przekazał, że "kolegium przyjęło do wiadomości założenia nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, których intencją jest wyeliminowanie niekonstytucyjnych zapisów i szybkie powołanie komisji pod nadzorem ministra sprawiedliwości. Planowane jest przyjęcie projektu przez Radę Ministrów 21 maja br. i skierowanie na najbliższe posiedzenie Sejmu".

Czytaj też:

Posiedzenie kolegium ds. służb specjalnych. Komunikat SiemoniakaCzytaj też:

Działania wywiadów Rosji i Białorusi. Sondaż nie pozostawia złudzeń