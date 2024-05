"Faryzeusze z PiS". Kosiniak-Kamysz: Wielokrotnie oszukali rolników

Kosiniak-Kamysz zabrał głos podczas posiedzenia Rady Naczelnej PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL cechuje odpowiedzialność za ojczyznę.

– Jeżeli wojna toczy się tuż przy twoich granicach, jeżeli wojna oddziałuje na nasze społeczeństwa, jeżeli mamy miliony uchodźców w Polsce, jeżeli każdego dnia musimy i chcemy udzielać pomocy humanitarnej, również militarnej, to znaczy, że musimy robić wszystko, żeby zadbać o bezpieczeństwo – mówił minister obrony. – Poprzednicy straszyli, że będziemy obcinać wydatki na Wojsko Polskie. Kłamstwo! Oni wiele mówili, ale niewiele z tego wynikało. Przeznaczamy 4 proc. PKB na obronność. Naszym celem jest 50/50 zakupów zbrojeniowych w polskich zakładach. Działamy – deklarował Kosiniak-Kamysz.



Kosiniak-Kamysz uderza w PiS

Odnosząc się do wyborów do Parlamentu Europejskiego powiedział, że są one dla jego partii najtrudniejsze. Szef PSL wskazał, że Polacy są już zmęczeni wyborami i zaapelował do zebranych, aby poszli do urn. Kosiniak-Kamysz mówił o potrzebie zdobycia jak najlepszego wyniku w wyborach do PE. Przekonywał, że PSL ma ambitne plany i stawia na przedsiębiorców. – Idziemy odważnie do Europy. Nie można schylać głów. Nie bójcie się. Wspólnie pracujemy dla Polski. Sukces jednego z nas, jest sukcesem całej drużyny. Ryzykiem nigdy nie jest utrata stanowiska, a twarzy. Nie można sobie na to pozwolić – mówił.

Wicepremier zwrócił się także do rolników, atakując Prawo i Sprawiedliwość. – Zostaliście, drodzy rolnicy, mieszkańcy wsi, wielokrotnie oszukani przez faryzeuszy z PiS-u (...). Wprowadzili was w błąd, choćby w sprawie Zielonego Ładu – ocenił, przywołując słowa komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego sprzed trzech lat.

