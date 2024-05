Lubomirski i przesyłka z Kanady

W 1674 r. Stanisław Herakliusz Lubomirski, magnat, pisarz, poeta i polityk objął w posiadanie Ujazdów wraz z terenem leśnym zwanym Zwierzyńcem (obecnie są to Łazienki Królewskie). Pałacowi Na Wyspie dał początek niewielki pawilon kąpielowy, który polecił wybudować marszałek, a który później tak znakomicie rozbudowano z nakazu Stanisława Augusta. Jako że mija właśnie 350 lat od nabycia przez Lubomirskiego tych dóbr, muzeum organizuje poświęconą mu wystawę złożoną z bogatego zbioru eksponatów, wśród których są np. dzieła Rembrandta. Ale jest coś jeszcze wartego zauważenia. To 12 ceramicznych niderlandzkich płytek, które w XVII w. zdobiły wnętrza łaźni, które przetrwały pożar z 1944 r., ale zaginęły w trakcie wojny lub zaraz po niej. Do muzeum wróciły w przesyłce od tajemniczego nadawcy z Kanady.