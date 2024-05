Dobra atmosfera

W innym miejscu uzasadnień o wycofaniu art. 7, mimo braku zmian stanu prawnego, pojawia się informacja, że obok „Action Plan” ministra Bodnara rząd potrafił również stworzyć „dobrą atmosferę wokół Polski”.

Nie lekceważąc innych czynników (zbliżające się wybory do PE i ucieczka do przodu przed zbliżającą się węgierską prezydencją), tym, co tworzy „dobrą atmosferę, jest instytucjonalizacja globalnej (anty)kulturowej rewolucji. Przykłady? Procedowanie aż czterech projektów aborcyjnych, deklaracja ministra Śmiszka dotycząca uznania przez Polskę rodzicielstwa osób tej samej płci pochodzących z innych krajów, ideologiczne zmiany programów w edukacji i zapowiedź regulacji zwalczających „mowę nienawiści”.